Сформированы составы команд, или с кем капитан «Барыса» Диц сыграет на Матче звезд КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила полный состав участников Матча звезд-2020, сообщают Vesti.kz.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила полный состав участников Матча звезд-2020, сообщают Vesti.kz.
18 января в Москве сборные четырех дивизионов примут участие в
Выбор участников Недели звезд хоккея традиционно проходил в три этапа. Первыми свой выбор сделали болельщики: путем голосования они определили по одному голкиперу, одному защитнику и одному нападающему в сборную каждого из дивизионов. Затем аналогичный выбор сделали представители СМИ. Последние 16 хоккеистов (по одному защитнику и три нападающих) были выбраны решением Лиги. В преддверии матча команды будут усилены четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ, который состоится 12 января.
На главное хоккейное шоу сезона в Москву отправятся 40 хоккеистов, представляющих 24 клуба КХЛ, среди которых капитан «Барыса» Даррен Диц. Защитник сборной Казахстана, уроженец Канады, он будет представлять дивизион Чернышева.
Полностью состав команд выглядит вот так:
Дивизион Чернышева
Вратари:
Юха Метсола («Салават Юлаев», выбор болельщиков);
Игорь Бобков («Авангард», выбор СМИ);
Защитники:
Вячеслав Войнов («Авангард», выбор болельщиков);
Даррен Диц («Барыс», выбор СМИ);
Адам Альмквист («Адмирал», выбор КХЛ);
Нападающие:
Кирилл Семенов («Авангард», выбор болельщиков);
Никита Сошников («Салават Юлаев», выбор СМИ);
Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар», выбор КХЛ);
Гинек Зогорна («Амур», выбор КХЛ);
Линус Умарк («Салават Юлаев», выбор КХЛ);.
Дивизион Харламова
Вратари:
Тимур Билялов («Ак Барс», выбор болельщиков);
Якуб Коварж («Автомобилист», выбор СМИ);
Защитники:
Кристиан Хенкель («Ак Барс», выбор болельщиков);
Юрки Йокипакка («Сибирь», выбор СМИ);
Ник Бэйлен («Трактор», выбор КХЛ);
Нападающие:
Найджел Доус («Автомобилист», выбор болельщиков);
Сергей Мозякин («Металлург», выбор СМИ);
Данис Зарипов («Ак Барс», выбор КХЛ);
Павел Порядин («Нефтехимик», выбор КХЛ);
Павел Дацюк («Автомобилист», выбор КХЛ);.
Дивизион Боброва
Вратари:
Юлиус Гудачек («Спартак», выбор болельщиков);
Александр Самонов (СКА, выбор СМИ);
Защитники:
Юусо Хиетанен («Динамо» Москва, выбор болельщиков);
Микко Лехтонен («Йокерит», выбор СМИ);
Яков Рылов («Спартак», выбор КХЛ);
Нападающие:
Вадим Шипачев («Динамо» Москва, выбор болельщиков);
Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва, выбор СМИ);
Лаурис Дарзиньш («Динамо» Рига, выбор КХЛ);
Даниил Вовченко («Северсталь», выбор КХЛ);
Владимир Ткачев (СКА, выбор КХЛ);.
Дивизион Тарасова
Вратари:
Илья Коновалов («Локомотив», выбор болельщиков);
Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ);
Защитники:
Илья Шинкевич («Витязь», выбор болельщиков);
Чарлз Геноуэй («Торпедо», выбор СМИ);
Мэт Робинсон (ЦСКА, выбор КХЛ);
Нападающие:
Вячеслав Грецкий («Динамо» Минск, выбор болельщиков);
Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор СМИ);
Стефан Да Коста («Локомотив», выбор КХЛ);
Александр Семин («Витязь», выбор КХЛ);
Мальте Стремвалль (ХК «Сочи», выбор КХЛ).
Напомним, что возглавит команду Дица на Матче звезд главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.