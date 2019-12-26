Сформированы составы команд, или с кем капитан «Барыса» Диц сыграет на Матче звезд КХЛ

18 января в Москве сборные четырех дивизионов примут участие в мастер-шоу, а на следующий день состоится сам Матч, который вновь пройдет в формате мини-турнира.

Выбор участников Недели звезд хоккея традиционно проходил в три этапа. Первыми свой выбор сделали болельщики: путем голосования они определили по одному голкиперу, одному защитнику и одному нападающему в сборную каждого из дивизионов. Затем аналогичный выбор сделали представители СМИ. Последние 16 хоккеистов (по одному защитнику и три нападающих) были выбраны решением Лиги. В преддверии матча команды будут усилены четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ, который состоится 12 января.