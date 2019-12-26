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14:32 (мск), источник: БЕЛТА

Канадский защитник Мэтью Майоне покинул минское «Динамо» в связи с завершением пробного контракта

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-служба минского «Динамо» официально подтвердила информацию о том, что канадский защитник Мэтью Майоне покидает стан «зубров» после завершения пробного контракта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Мэтью Майоне заключил с «Динамо» пробный контракт 13 декабря и сыграл за минчан три матча.

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В поединках за «зубров» канадец нанес пять бросков по воротам и заработал показатель полезности «-1».

По итогам просмотра с защитником было решено не заключать полноценное соглашение.

В сезоне 2017/2018 Мэтью Майоне выступал за рижское «Динамо» и в 58 матчах набрал 46 (11+35) очков.

Был участником Матча звезд КХЛ.

С начала нынешнего сезона уроженец Торонто выступал за «Куньлунь», но на фоне низкой статистики (три результативные передачи в 16 матчах) контракт с ним был расторгнут.

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