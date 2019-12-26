Канадский защитник Мэтью Майоне покинул минское «Динамо» в связи с завершением пробного контракта
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.
Мэтью Майоне заключил с «Динамо» пробный контракт 13 декабря и сыграл за минчан три матча.
В поединках за «зубров» канадец нанес пять бросков по воротам и заработал показатель полезности «-1».
По итогам просмотра с защитником было решено не заключать полноценное соглашение.
В сезоне 2017/2018 Мэтью Майоне выступал за рижское «Динамо» и в 58 матчах набрал 46 (11+35) очков.
Был участником Матча звезд КХЛ.
С начала нынешнего сезона уроженец Торонто выступал за «Куньлунь», но на фоне низкой статистики (три результативные передачи в 16 матчах) контракт с ним был расторгнут.