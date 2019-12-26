Четыре представителя Беларуси сыграют в Матче звезд КХЛ

Помимо Ильи Шинкевича, Кристиана Хенкеля и Вячеслава Грецкого в Москву отправится защитник «Трактора» Ник Бэйлен , которого выбрала лига. Это рекордное число представителей Беларуси, одновременно принимающих участие в Матче звезд КХЛ.

Также стало известно, что на Матче звезд экс-голкипера минского «Динамо» Юнаса Энрота заменит вратарь «Локомотива» Илья Коновалов, который занял третье (после Энрота и Сорокина) место в голосовании болельщиков.