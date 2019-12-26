Четыре представителя Беларуси сыграют в Матче звезд КХЛ
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на Матче звезд КХЛ будет представлена рекордным числом хоккеистов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на Матче звезд КХЛ будет представлена рекордным числом хоккеистов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.
Помимо Ильи Шинкевича, Кристиана Хенкеля и Вячеслава Грецкого в Москву отправится защитник «Трактора» Ник Бэйлен, которого выбрала лига. Это рекордное число представителей Беларуси, одновременно принимающих участие в Матче звезд КХЛ.
Также стало известно, что на Матче звезд
Матч звезд КХЛ состоится на льду московской «ВТБ Арены» 19 января, днем ранее пройдет