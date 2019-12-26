Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Йокерит
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Р
Металлург Мг
01
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
овертайм
Швейцария U20
Казахстан U20
33
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Чехия U20
Россия U20
43
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Швеция U20
Финляндия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Канада U20
США U20
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого Канала
10«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»
14:37 (мск), источник: БЕЛТА

Четыре представителя Беларуси сыграют в Матче звезд КХЛ

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на Матче звезд КХЛ будет представлена рекордным числом хоккеистов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

Наверх

Помимо Ильи Шинкевича, Кристиана Хенкеля и Вячеслава Грецкого в Москву отправится защитник «Трактора» Ник Бэйлен, которого выбрала лига. Это рекордное число представителей Беларуси, одновременно принимающих участие в Матче звезд КХЛ.

Также стало известно, что на Матче звезд экс-голкипера минского «Динамо» Юнаса Энрота заменит вратарь «Локомотива» Илья Коновалов, который занял третье (после Энрота и Сорокина) место в голосовании болельщиков.

Матч звезд КХЛ состоится на льду московской «ВТБ Арены» 19 января, днем ранее пройдет мастер-шоу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Пелагея подтвердила развод с мужем
Канадцы назвали Овечкина лучшим левым вингером десятилетия
Российские фигуристы показали результат выше мирового рекорда
Глава ФФККР: Речи о снятии Медведевой с ЧР не идет
Федор Емельяненко: На сегодняшний день брат для меня мертв
Самые стильные спортсмены прямо сейчас (фото)
Россия играет с Чехией в первом матче на МЧМ (трансляция)
Определился победитель в короткой программе на ЧР
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь