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22:04 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» прервал четырехматчевую победную серию «Локомотива» в КХЛ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Хельсинкский «Йокерит» в овертайме одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йессе Йоэнсуу (8-я, 39-я минуты), Микко Лехтонен (51) и Вели-Мати Савинайнен (62). У проигравших отличились Артур Каюмов (22, 37) и Магнус Пяяйарви (53). Нападающий «Локомотива» Стефан Да Коста, отметившийся результативной передачей, набрал 200-е очко в КХЛ.

«Локомотив» не проигрывал в КХЛ на протяжении четырех встреч. Предыдущее поражение команда потерпела 6 декабря в домашнем матче против московского «Динамо» (0:4).

В турнирной таблице Западной конференции «Йокерит» занимает четвертое место, набрав в 39 матчах 52 очка, «Локомотив» с 48 очками после 41 игры идет шестым.

В следующем матче «Йокерит» в гостях сыграет с «Сочи», «Локомотив» на выезде — с «Ак Барсом». Обе встречи пройдут 28 декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче четверга магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл рижское «Динамо» со счетом 2:0.

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Локомотив
3:4ОТ
0:1, 2:1, 1:1
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 1826.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)"Арена-2000"
Главные тренеры
Майк ПелиноЛаури Марьямяки
Вратари
Илья КоноваловЯнис Калниньш
1-й период
07:13Йессе Йоэнсуу(Петер Регин)
14:46Брайан О`Нилл
2-й период
21:03Артур Каюмов(Николай Коваленко, Денис Алексеев)
34:50Петри Контиола
34:50Петри Контиола
36:09Артур Каюмов(Стефан Да Коста, Денис Алексеев)
37:59Артур Каюмов
38:18Йессе Йоэнсуу(Стив Мозес, Теему Эронен)
3-й период
50:06Микко II Лехтонен
52:35Магнус Пяярви-Свенссон(Стаффан Крунвалль, Егор Аверин)
59:07Роман Савченко
Овертайм
61:01Вели-Матти Савинайнен(Хенрик Хаапала, Петри Контиола)
Статистика
4Штрафное время14
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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