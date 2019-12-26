«Йокерит» прервал четырехматчевую победную серию «Локомотива» в КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йессе Йоэнсуу (8-я, 39-я минуты), Микко Лехтонен (51) и Вели-Мати Савинайнен (62). У проигравших отличились Артур Каюмов (22, 37) и Магнус Пяяйарви (53). Нападающий «Локомотива» Стефан Да Коста, отметившийся результативной передачей, набрал 200-е очко в КХЛ.
«Локомотив» не проигрывал в КХЛ на протяжении четырех встреч. Предыдущее поражение команда потерпела 6 декабря в домашнем матче против московского «Динамо» (0:4).
В турнирной таблице Западной конференции «Йокерит» занимает четвертое место, набрав в 39 матчах 52 очка, «Локомотив» с 48 очками после 41 игры идет шестым.
В следующем матче «Йокерит» в гостях сыграет с «Сочи», «Локомотив» на выезде — с «Ак Барсом». Обе встречи пройдут 28 декабря.
В другом матче четверга магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл рижское «Динамо» со счетом 2:0.