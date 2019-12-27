Матч КХЛ между «Барысом» и московским «Динамо» начнется с минуты молчания

Источник: РИА "Новости"

В пятницу самолет авиакомпании «Бек эйр» Fokker 100 («Фокер-100»), выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата — Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, а затем столкнулся с двухэтажным строением, на борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 15 человек.

«Сегодняшняя игра регулярного чемпионата КХЛ в Нур-Султане между “Барысом” и московским “Динамо” начнется с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы. Континентальная хоккейная лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что казахстанский клуб отменил все развлекательные мероприятия перед игрой в связи с крушением самолета.