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13:29 (мск), источник: ТАСС

Матч КХЛ между «Барысом» и московским «Динамо» начнется с минуты молчания

ТАСС, 27 декабря. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Барысом» и московским «Динамо», который пройдет 27 декабря в Нур-Султане, начнется с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы, произошедшей в пятницу утром в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу самолет авиакомпании «Бек эйр» Fokker 100 («Фокер-100»), выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата — Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, а затем столкнулся с двухэтажным строением, на борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 15 человек.

«Сегодняшняя игра регулярного чемпионата КХЛ в Нур-Султане между “Барысом” и московским “Динамо” начнется с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы. Континентальная хоккейная лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что казахстанский клуб отменил все развлекательные мероприятия перед игрой в связи с крушением самолета.

«Барыс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 39 матчах, «Динамо» идет третьим на Западе, имея в активе 53 очка после 41 встречи.

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