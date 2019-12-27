«Авангард» заключил новые контракты с Емелиным и Широковым

Источник: РИА "Новости"

В нынешнем сезоне 33-летний Емелин принял участие только в восьми матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропустив большую часть сезона из-за травмы. Алексей не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «+1» и набрав 10 минут штрафа.

33-летний Широков сыграл в сезоне-2019/2020 24 матча, в которых забросил семь шайб и сделал 11 результативных передач при полезности «+10» и 12 минутах штрафа.