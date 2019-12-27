«Трактор» обменял Кручинина в Уфу

Напомним, Алексей Кручинин в текущем сезоне сыграл в КХЛ 31 матч, в котором набрал 3+7 очков, показатель полезности «-8». Клуб поблагодарил нападающего за проведенные матчи, профессиональные и человеческие качества и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Также клуб представляет новых игроков. Проводивших нынешний сезон в ВХЛ, в команде «Торос». Габаритный нападающий Владимир Бобылев в 36 матчах набрал 19 (11+8) очков, у него самый высокий показатель полезности в команде — «+13». В 2016-м году форвард был задрафтован клубом «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом раунде под общим номером 122. Форвард Николай Чебыкин родился в Чите, прошел хоккейную школу столичного «Динамо». Там же дебютировал на уровне КХЛ. В текущем сезоне в ВХЛ шел на пятой строчке бомбардирской гонки команды с 17 (5+12) очками, показатель полезности «+12». Нападающий привлекался к выступлениям за сборную России U18, был задрафтован командой НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом раунде под номером 182.