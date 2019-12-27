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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» прервал победную серию «Автомобилиста» в КХЛ

Хабаровский «Амур» в серии послематчевых буллитов обыграл «Автомобилист» и прервал победную серию екатеринбургского клуба в регулярном чемпионате КХЛ на отметке в пять матчей.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Хабаровске, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, отыгравшихся со счета 0:3. У победителей дубль оформил Вячеслав Ушенин (45-я и 56-я минуты), еще одну шайбу забросил Кирилл Рассказов (28), решающий бросок в серии буллитов — на счету Игоря Руденкова. У гостей отличились Питер Холланд (2), Дэн Секстон (8) и Брукс Мэйсек (26).

«Амур» одержал четвертую победу подряд, защитник «Автомобилиста» Рафаэль Батыршин провел свой 500-й матч в КХЛ.

Амур
4:3Б
0:2, 1:1, 2:0, 0:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 1827.12.2019, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 5084 зрителя
Главные тренеры
Александр ГулявцевАндрей Мартемьянов
Вратари
Евгений АликинЯкуб Коварж
1-й период
01:02Питер Холланд(Дэн Секстон, Евгений Мозер)
05:51Денис Голубев
05:51Джефф Плэтт
07:11Дэн Секстон(Питер Холланд)
2-й период
23:56Глеб Корягин
25:36Брукс Мэйсек(Найджел Доус, Дэн Секстон)
27:31Кирилл Рассказов(Михал Йордан, Данил Файзуллин)
34:34Денис Голубев
3-й период
44:18Вячеслав Ушенин(Никита Язьков, Игорь Руденков)
47:40Никита Трямкин
55:48Вячеслав Ушенин(Владислав Ушенин, Александр Горшков)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Игорь Руденков(Амур)
Статистика
6Штрафное время4
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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