«Амур» прервал победную серию «Автомобилиста» в КХЛ

Встреча, прошедшая в пятницу в Хабаровске, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, отыгравшихся со счета 0:3. У победителей дубль оформил Вячеслав Ушенин (45-я и 56-я минуты), еще одну шайбу забросил Кирилл Рассказов (28), решающий бросок в серии буллитов — на счету Игоря Руденкова. У гостей отличились Питер Холланд (2), Дэн Секстон (8) и Брукс Мэйсек (26).