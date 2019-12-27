«Амур» прервал победную серию «Автомобилиста» в КХЛ
Хабаровский «Амур» в серии послематчевых буллитов обыграл «Автомобилист» и прервал победную серию екатеринбургского клуба в регулярном чемпионате КХЛ на отметке в пять матчей.
Хабаровский «Амур» в серии послематчевых буллитов обыграл «Автомобилист» и прервал победную серию екатеринбургского клуба в регулярном чемпионате КХЛ на отметке в пять матчей.
Встреча, прошедшая в пятницу в Хабаровске, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, отыгравшихся со счета 0:3. У победителей дубль оформил Вячеслав Ушенин (45-я и 56-я минуты), еще одну шайбу забросил Кирилл Рассказов (28), решающий бросок в серии буллитов — на счету Игоря Руденкова. У гостей отличились Питер Холланд (2), Дэн Секстон (8) и Брукс Мэйсек (26).
«Амур» одержал четвертую победу подряд, защитник «Автомобилиста» Рафаэль Батыршин провел свой 500-й матч в КХЛ.
|Александр Гулявцев
|Андрей Мартемьянов
|Евгений Аликин
|Якуб Коварж
|01:02
|Питер Холланд(Дэн Секстон, Евгений Мозер)
|05:51
|Денис Голубев
|05:51
|Джефф Плэтт
|07:11
|Дэн Секстон(Питер Холланд)
|23:56
|Глеб Корягин
|25:36
|Брукс Мэйсек(Найджел Доус, Дэн Секстон)
|27:31
|Кирилл Рассказов(Михал Йордан, Данил Файзуллин)
|34:34
|Денис Голубев
|44:18
|Вячеслав Ушенин(Никита Язьков, Игорь Руденков)
|47:40
|Никита Трямкин
|55:48
|Вячеслав Ушенин(Владислав Ушенин, Александр Горшков)
|победный бросок: Игорь Руденков(Амур)
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш(Латвия, Рига)