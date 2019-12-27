Финский форвард Тему Пулккинен переходит из минского «Динамо» в московское

Перед отъездом в Москву Тему Пулккинен обратился к болельщикам команды. «Я благодарен клубу за опыт, который здесь получил, а болельщикам — за поддержку в наиболее сложные моменты. Вы — самые лучшие! Уйти из «Динамо» было моим решением, и я благодарен руководству клуба за то, что оно не стало чинить мне препятствий. Понимаю, что покидаю команду не в самый лучший момент, но такова спортивная жизнь. Мне поступило хорошее предложение от амбициозного клуба, который уже в этом сезоне имеет шансы выиграть что-то значительное, а победы — это именно то, ради чего хоккеисты выходят на лед. Жаль, что за два моих сезона в «Динамо» нам так и не удалось оправдать надежды болельщиков. От себя могу сказать, что игроки и тренерский штаб бьются изо всех сил, чтобы изменить ситуацию. Желаю им и невероятным болельщикам «Динамо» удачи. Минск навсегда в моем сердце. Мне всегда будет приятно приезжать сюда и выходить на лед «Минск-Арены», — цитирует нападающего официальный сайт «Динамо-Минск».