СКА обыграл «Сибирь» и вышел на первое место в Западной конференции КХЛ
ТАСС, 27 декабря. Петербургский СКА со счетом 2:0 выиграл в гостях у новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 27 декабря. Петербургский СКА со счетом 2:0 выиграл в гостях у новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Первую шайбу на 47-й минуте забросил Андрей Кузьменко, голкипер СКА Алексей Мельничук отметился первой в карьере голевой передачей. Также у гостей отличился Владимир Ткачев (60).
Защитник «Сибири» Константин Алексеев провел 600-й матч в КХЛ. СКА обыграл новосибирцев во второй раз в этом сезоне, домашнюю встречу петербуржцы выиграли со счетом 4:2.
СКА одержал третью победу подряд и возглавил таблицу Западной конференции, набрав в 42 матчах 60 очков. «Сибирь» после 40 игр занимает седьмую строчку на Востоке, в активе клуба 45 очков.
В следующем матче СКА 29 декабря сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью», «Сибирь» днем ранее примет пекинский «Куньлунь».
Хабаровский «Амур» в другом матче игрового дня отыгрался после трех пропущенных шайб и по буллитам победил дома екатеринбургский «Автомобилист» (4:3). Защитник екатеринбургского клуба Рафаэль Батыршин провел 500-й матч в КХЛ.
|Николай Заварухин
|Алексей Кудашов
|Алексей Красиков(Алексей Красиков)
|Алексей Мельничук
|19:38
|Юусо Пуустинен
|30:59
|Игорь Ожиганов
|36:49
|Владимир Ткачев
|46:01
|Андрей Кузьменко(Алексей Мельничук, Лукас Бенгтссон)
|49:21
|Евгений Кетов
|59:23
|Владимир Ткачев(Александр Барабанов)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)