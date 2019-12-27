СКА обыграл «Сибирь» и вышел на первое место в Западной конференции КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Первую шайбу на 47-й минуте забросил Андрей Кузьменко, голкипер СКА Алексей Мельничук отметился первой в карьере голевой передачей. Также у гостей отличился Владимир Ткачев (60).

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Защитник «Сибири» Константин Алексеев провел 600-й матч в КХЛ. СКА обыграл новосибирцев во второй раз в этом сезоне, домашнюю встречу петербуржцы выиграли со счетом 4:2.

СКА одержал третью победу подряд и возглавил таблицу Западной конференции, набрав в 42 матчах 60 очков. «Сибирь» после 40 игр занимает седьмую строчку на Востоке, в активе клуба 45 очков.

В следующем матче СКА 29 декабря сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью», «Сибирь» днем ранее примет пекинский «Куньлунь».

Хабаровский «Амур» в другом матче игрового дня отыгрался после трех пропущенных шайб и по буллитам победил дома екатеринбургский «Автомобилист» (4:3). Защитник екатеринбургского клуба Рафаэль Батыршин провел 500-й матч в КХЛ.