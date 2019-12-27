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18:03 (мск), источник: ТАСС

СКА обыграл «Сибирь» и вышел на первое место в Западной конференции КХЛ

ТАСС, 27 декабря. Петербургский СКА со счетом 2:0 выиграл в гостях у новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Первую шайбу на 47-й минуте забросил Андрей Кузьменко, голкипер СКА Алексей Мельничук отметился первой в карьере голевой передачей. Также у гостей отличился Владимир Ткачев (60).

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Защитник «Сибири» Константин Алексеев провел 600-й матч в КХЛ. СКА обыграл новосибирцев во второй раз в этом сезоне, домашнюю встречу петербуржцы выиграли со счетом 4:2.

СКА одержал третью победу подряд и возглавил таблицу Западной конференции, набрав в 42 матчах 60 очков. «Сибирь» после 40 игр занимает седьмую строчку на Востоке, в активе клуба 45 очков.

В следующем матче СКА 29 декабря сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью», «Сибирь» днем ранее примет пекинский «Куньлунь».

Хабаровский «Амур» в другом матче игрового дня отыгрался после трех пропущенных шайб и по буллитам победил дома екатеринбургский «Автомобилист» (4:3). Защитник екатеринбургского клуба Рафаэль Батыршин провел 500-й матч в КХЛ.

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Алексей Красиков(Алексей Красиков)Алексей Мельничук
1-й период
19:38Юусо Пуустинен
2-й период
30:59Игорь Ожиганов
36:49Владимир Ткачев
3-й период
46:01Андрей Кузьменко(Алексей Мельничук, Лукас Бенгтссон)
49:21Евгений Кетов
59:23Владимир Ткачев(Александр Барабанов)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
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  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
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