«Барыс» отыгрался с 0:2, но упустил победу над командой своего бывшего тренера
Казахстанский «Барыс» проиграл московскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» проиграл московскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 27 декабря, в
Этот матч начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе — рейс Алматы —
Первый период остался за «Динамо». На десятой минуте Андрей Миронов открыл счет, а на 13-й форвард сборной Чехии Дмитрий Яшкин в большинстве увеличил преимущество гостей.
Во втором периоде «Барыс» сумел вернуться в игру. На 23-й минуте судьи не засчитали шайбу хозяев — в момент броска вратарь Иван Бочаров лежал на льду, хотя его не атаковали соперники. После возобновления игры «Барыс» забил практически сразу — автором гола стал форвард Дастин Бойд. А 2:2 на табло хозяева зажгли на 38-й минуте, когда забил нападающий Антон Сагадеев.
В третьем периоде команды обменялись голами. На 45-й минуте «Барыс» вышел вперед после шайбы Романа Старченко, на 57-й игру в овертайм перевел
Исход матча же в овертайме решила шайба форварда «Динамо» Вадима Шипачева на четвертой минуте.
Интересно, что прошедшая игра стала четвертой подряд, когда «Барыс» и «Динамо» не выявили победителя в основное время. В предыдущих трех матчах счет был 2:2 и дважды в овертайме два очка забирал московский клуб.
Отметим, что «Динамо» тренирует 69-летний Владимир Крикунов. В сезоне-2012/13 «Барыс» под руководством российского специалиста вышел в
В следующем матче «Барыс» 29 декабря в 17:00 примет «Автомобилист», за который выступает
|Андрей Скабелка
|Владимир Крикунов
|Эдвард Паскуале
|Иван Бочаров(Иван Бочаров)
|09:03
|Андрей Миронов
|10:49
|Алексей Маклюков
|12:10
|Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев)
|13:45
|Дмитрий Моисеев
|17:16
|Дмитрий Шевченко
|20:17
|Вадим Шипачев
|24:16
|Дастин Бойд(Даррен Дитц, Валерий Орехов)
|37:01
|Антон Сагадеев(Джесси Блэкер, Дмитрий Шевченко)
|44:06
|Роман Старченко(Линус Виделль, Атте Охтамаа)
|49:23
|Егор Шалапов
|55:24
|Джесси Блэкер
|56:41
|Андре Петерссон(Вадим Шипачев)
|63:19
|Вадим Шипачев
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)