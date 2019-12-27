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15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
19:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» отыгрался с 0:2, но упустил победу над командой своего бывшего тренера

Казахстанский «Барыс» проиграл московскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 27 декабря, в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:4 в овертайме. По ходу матча «Барыс» уступал 0:2, но отыгрался и вел 3:2, но в итоге уступил.

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Самолет авиакомпании Bek Air упал недалеко аэродрома Алма-Аты

Этот матч начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе — рейс Алматы — Нур-Султан компании Bek Air разбился сегодняшним утром вскоре после взлета.

Первый период остался за «Динамо». На десятой минуте Андрей Миронов открыл счет, а на 13-й форвард сборной Чехии Дмитрий Яшкин в большинстве увеличил преимущество гостей.

Во втором периоде «Барыс» сумел вернуться в игру. На 23-й минуте судьи не засчитали шайбу хозяев — в момент броска вратарь Иван Бочаров лежал на льду, хотя его не атаковали соперники. После возобновления игры «Барыс» забил практически сразу — автором гола стал форвард Дастин Бойд. А 2:2 на табло хозяева зажгли на 38-й минуте, когда забил нападающий Антон Сагадеев.

В третьем периоде команды обменялись голами. На 45-й минуте «Барыс» вышел вперед после шайбы Романа Старченко, на 57-й игру в овертайм перевел экс-форвард казахстанского клуба Андре Петерссон, забивший в большинстве.

Исход матча же в овертайме решила шайба форварда «Динамо» Вадима Шипачева на четвертой минуте.

Интересно, что прошедшая игра стала четвертой подряд, когда «Барыс» и «Динамо» не выявили победителя в основное время. В предыдущих трех матчах счет был 2:2 и дважды в овертайме два очка забирал московский клуб.

Отметим, что «Динамо» тренирует 69-летний Владимир Крикунов. В сезоне-2012/13 «Барыс» под руководством российского специалиста вышел в плей-офф, а сборная Казахстана поднялась из первого дивизиона чемпионата мира в элитный.

В следующем матче «Барыс» 29 декабря в 17:00 примет «Автомобилист», за который выступает экс-капитан клуба из Нур-Султана и участник двух ЧМ в составе сборной Казахстана Найджел Доус. Накануне команда из Екатеринбурга вела 3:0, но проиграла «Амуру» — 3:4.

Барыс
3:4ОТ
0:2, 2:0, 1:1
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 1827.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаВладимир Крикунов
Вратари
Эдвард ПаскуалеИван Бочаров(Иван Бочаров)
1-й период
09:03Андрей Миронов
10:49Алексей Маклюков
12:10Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев)
13:45Дмитрий Моисеев
17:16Дмитрий Шевченко
2-й период
20:17Вадим Шипачев
24:16Дастин Бойд(Даррен Дитц, Валерий Орехов)
37:01Антон Сагадеев(Джесси Блэкер, Дмитрий Шевченко)
3-й период
44:06Роман Старченко(Линус Виделль, Атте Охтамаа)
49:23Егор Шалапов
55:24Джесси Блэкер
56:41Андре Петерссон(Вадим Шипачев)
Овертайм
63:19Вадим Шипачев
Статистика
8Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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