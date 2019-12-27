«Барыс» отыгрался с 0:2, но упустил победу над командой своего бывшего тренера

Игра прошла сегодня, 27 декабря, в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:4 в овертайме. По ходу матча «Барыс» уступал 0:2, но отыгрался и вел 3:2, но в итоге уступил.

Этот матч начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе — рейс Алматы — Нур-Султан компании Bek Air разбился сегодняшним утром вскоре после взлета.

Первый период остался за «Динамо». На десятой минуте Андрей Миронов открыл счет, а на 13-й форвард сборной Чехии Дмитрий Яшкин в большинстве увеличил преимущество гостей.

Во втором периоде «Барыс» сумел вернуться в игру. На 23-й минуте судьи не засчитали шайбу хозяев — в момент броска вратарь Иван Бочаров лежал на льду, хотя его не атаковали соперники. После возобновления игры «Барыс» забил практически сразу — автором гола стал форвард Дастин Бойд. А 2:2 на табло хозяева зажгли на 38-й минуте, когда забил нападающий Антон Сагадеев.

В третьем периоде команды обменялись голами. На 45-й минуте «Барыс» вышел вперед после шайбы Романа Старченко, на 57-й игру в овертайм перевел экс-форвард казахстанского клуба Андре Петерссон, забивший в большинстве.

Исход матча же в овертайме решила шайба форварда «Динамо» Вадима Шипачева на четвертой минуте.

Интересно, что прошедшая игра стала четвертой подряд, когда «Барыс» и «Динамо» не выявили победителя в основное время. В предыдущих трех матчах счет был 2:2 и дважды в овертайме два очка забирал московский клуб.

Отметим, что «Динамо» тренирует 69-летний Владимир Крикунов. В сезоне-2012/13 «Барыс» под руководством российского специалиста вышел в плей-офф, а сборная Казахстана поднялась из первого дивизиона чемпионата мира в элитный.