«Спартак» впервые с 2008 года победил в гостях «Трактор» в матче КХЛ
ТАСС, 27 декабря. Московский «Спартак» со счетом 5:2 обыграл на выезде челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 27 декабря. Московский «Спартак» со счетом 5:2 обыграл на выезде челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе столичного клуба отличились Патрик Херсли (11-я минута), Денис Кокарев (36), Мартиньш Карсумс (37), Яков Рылов (44) и Илья Зубов (59). У хозяев шайбы забросили Дмитрий Калинин (1) и Вячеслав Основин (35).
Для нападающего «Трактора» Руслана Карлина эта встреча стала 200-й в КХЛ, для Кокарева — 600-й в регулярных чемпионатах лиги. Голкипер «Спартака» Никита Беспалов в своей 100-й встрече стал рекордсменом клуба по победам среди вратарей — 38, опередив по этому показателю Дмитрия Кочнева.
«Спартак» не мог победить в Челябинске с 2008 года, когда москвичи выиграли со счетом 4:1. Домашняя победная серия «Трактора» в противостоянии с
Одержав пятую победу кряду, «Спартак» набрал 53 очка в 41 матче и занимает четвертое место в таблице Западной конференции, «Трактор» прервал трехматчевую победную серию и продолжает замыкать таблицу Востока, в активе клуба 35 очков в 43 встречах.
В следующем матче «Спартак» встретится 29 декабря в гостях с «Сочи», «Трактор» 30 декабря на своем льду сыграет с омским «Авангардом».
|Владимир Юрзинов
|Олег Знарок
|Иван Федотов
|Никита Беспалов
|00:35
|Дмитрий Калинин(Ник Бэйлен, Ярослав Косов)
|02:52
|Сергей Терещенко
|02:52
|Сергей Терещенко
|10:06
|Командный штраф
|10:26
|Патрик Херсли(Мартиньш Карсумс)
|11:15
|Максим Гончаров
|25:43
|Денис Кокарев
|28:42
|Егор Фатеев
|34:03
|Руслан Карлин
|34:03
|Робин Ганзл
|34:44
|Вячеслав Основин(Виталий Меньшиков)
|35:16
|Денис Кокарев(Илья Аркалов, Яков Рылов)
|36:24
|Мартиньш Карсумс(Робин Ганзл)
|38:10
|Егор Степанов
|39:21
|Лукаш Седлак
|39:21
|Лукаш Седлак
|43:50
|Яков Рылов(Артем Федоров, Илья Зубов)
|55:16
|Александр Хохлачев
|57:31
|Никита I Комаров
|58:14
|Робин Ганзл(Илья Зубов, Яков Рылов)
|39
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|8
|0
|Голы в большинстве
|3
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)