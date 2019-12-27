«Спартак» впервые с 2008 года победил в гостях «Трактор» в матче КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе столичного клуба отличились Патрик Херсли (11-я минута), Денис Кокарев (36), Мартиньш Карсумс (37), Яков Рылов (44) и Илья Зубов (59). У хозяев шайбы забросили Дмитрий Калинин (1) и Вячеслав Основин (35).

Главные события 2019 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Для нападающего «Трактора» Руслана Карлина эта встреча стала 200-й в КХЛ, для Кокарева — 600-й в регулярных чемпионатах лиги. Голкипер «Спартака» Никита Беспалов в своей 100-й встрече стал рекордсменом клуба по победам среди вратарей — 38, опередив по этому показателю Дмитрия Кочнева.

«Спартак» не мог победить в Челябинске с 2008 года, когда москвичи выиграли со счетом 4:1. Домашняя победная серия «Трактора» в противостоянии с красно-белыми насчитывала девять матчей.

Одержав пятую победу кряду, «Спартак» набрал 53 очка в 41 матче и занимает четвертое место в таблице Западной конференции, «Трактор» прервал трехматчевую победную серию и продолжает замыкать таблицу Востока, в активе клуба 35 очков в 43 встречах.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.