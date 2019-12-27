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19:37 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» впервые с 2008 года победил в гостях «Трактор» в матче КХЛ

ТАСС, 27 декабря. Московский «Спартак» со счетом 5:2 обыграл на выезде челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе столичного клуба отличились Патрик Херсли (11-я минута), Денис Кокарев (36), Мартиньш Карсумс (37), Яков Рылов (44) и Илья Зубов (59). У хозяев шайбы забросили Дмитрий Калинин (1) и Вячеслав Основин (35).

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Для нападающего «Трактора» Руслана Карлина эта встреча стала 200-й в КХЛ, для Кокарева — 600-й в регулярных чемпионатах лиги. Голкипер «Спартака» Никита Беспалов в своей 100-й встрече стал рекордсменом клуба по победам среди вратарей — 38, опередив по этому показателю Дмитрия Кочнева.

«Спартак» не мог победить в Челябинске с 2008 года, когда москвичи выиграли со счетом 4:1. Домашняя победная серия «Трактора» в противостоянии с красно-белыми насчитывала девять матчей.

Одержав пятую победу кряду, «Спартак» набрал 53 очка в 41 матче и занимает четвертое место в таблице Западной конференции, «Трактор» прервал трехматчевую победную серию и продолжает замыкать таблицу Востока, в активе клуба 35 очков в 43 встречах.

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В следующем матче «Спартак» встретится 29 декабря в гостях с «Сочи», «Трактор» 30 декабря на своем льду сыграет с омским «Авангардом».

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Хоккей, КХЛ, Неделя 1827.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им В. Белоусова, 7385 зрителей
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1-й период
00:35Дмитрий Калинин(Ник Бэйлен, Ярослав Косов)
02:52Сергей Терещенко
02:52Сергей Терещенко
10:06Командный штраф
10:26Патрик Херсли(Мартиньш Карсумс)
11:15Максим Гончаров
2-й период
25:43Денис Кокарев
28:42Егор Фатеев
34:03Руслан Карлин
34:03Робин Ганзл
34:44Вячеслав Основин(Виталий Меньшиков)
35:16Денис Кокарев(Илья Аркалов, Яков Рылов)
36:24Мартиньш Карсумс(Робин Ганзл)
38:10Егор Степанов
39:21Лукаш Седлак
39:21Лукаш Седлак
3-й период
43:50Яков Рылов(Артем Федоров, Илья Зубов)
55:16Александр Хохлачев
57:31Никита I Комаров
58:14Робин Ганзл(Илья Зубов, Яков Рылов)
Статистика
39Штрафное время8
3Игра в большинстве8
0Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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