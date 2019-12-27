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19:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Это нас и погубило». Экс-тренер сборной Казахстана нашел объяснение камбэку «Барыса»

Экс-тренер «Барыса» и сборной Казахстана Владимир Крикунов, ныне возглавляющий московское «Динамо», на послематчевой пресс-конференции объяснил, как его команда упустила преимущество в две шайбы в матче в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб проигрывал к 13-й минуте матча с разницей в две шайбы, но к концу второго периоде восстановил равновесие — 2:2. Основное время завершилось вничью — 3:3, но хозяев проиграли в овертайме.

«Я скажу, что начали хорошо. Забили два гола, но именно это нас и погубило. Успокоились в дальнейшем и пока не начали проигрывать 2:3, так и не думали, что можем проиграть. Не знаю даже, о чем они думали, честно. При счете 2:3 включились в работу, хотя мы и говорили ребятам, что соперник играет хорошо, что они будут и умеют атаковать.

Хотя мы первый период и выиграли 2:0, но там было моментов столько у наших ворот. Но снова хорошо сыграл Бочаров. Ну и хорошо, что после того, как пропустили третий гол, включились в игру. Там удаление в конце нам помогло — шестерых выпустили. А в овертайме наше первое звено забило гол. У меня все, — подытожил Крикунов.

Напомним, до конца 2019 года казахстанская команда сыграет еще два домашних матча: 29 декабря «Барыс» примет «Автомобилист», а 30-го — «Куньлунь».

Барыс
3:4ОТ
0:2, 2:0, 1:1
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 1827.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 3204 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаВладимир Крикунов
Вратари
Эдвард ПаскуалеИван Бочаров(Иван Бочаров)
1-й период
09:03Владимир Брюквин(Артем Волков, Андрей Миронов)
10:49Алексей Маклюков
12:10Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев)
13:45Дмитрий Моисеев
17:16Дмитрий Шевченко
2-й период
20:17Вадим Шипачев
24:16Дастин Бойд(Валерий Орехов, Даррен Дитц)
37:01Антон Сагадеев(Джесси Блэкер, Дмитрий Шевченко)
3-й период
44:06Роман Старченко(Атте Охтамаа, Линус Виделль)
49:23Егор Шалапов
55:24Джесси Блэкер
56:41Андре Петерссон(Вадим Шипачев)
Овертайм
63:19Вадим Шипачев(Юусо Хиетанен)
Статистика
8Штрафное время4
2Игра в большинстве4
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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