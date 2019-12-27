«Это нас и погубило». Экс-тренер сборной Казахстана нашел объяснение камбэку «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб проигрывал к 13-й минуте матча с разницей в две шайбы, но к концу второго периоде восстановил равновесие — 2:2. Основное время завершилось вничью — 3:3, но хозяев проиграли в овертайме.

«Я скажу, что начали хорошо. Забили два гола, но именно это нас и погубило. Успокоились в дальнейшем и пока не начали проигрывать 2:3, так и не думали, что можем проиграть. Не знаю даже, о чем они думали, честно. При счете 2:3 включились в работу, хотя мы и говорили ребятам, что соперник играет хорошо, что они будут и умеют атаковать.

Хотя мы первый период и выиграли 2:0, но там было моментов столько у наших ворот. Но снова хорошо сыграл Бочаров. Ну и хорошо, что после того, как пропустили третий гол, включились в игру. Там удаление в конце нам помогло — шестерых выпустили. А в овертайме наше первое звено забило гол. У меня все, — подытожил Крикунов.