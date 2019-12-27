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20:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Очень дорогие комментарии». Скабелка — о причинах поражения от «Динамо», судействе и качестве игры «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после домашнего матча с московским «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) объяснил камбэк и отметил, что матч ему понравился полностью, передает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанский клуб проигрывал со счетом 0:2, но отыгрался и даже вышел вперед, однако уступил в овертайме — 3:4.

— Я скажу, что мы хорошо играли весь матч. Поздравляю «Динамо» с победой. Сейчас все очки на вес золота. Плотность большая. Больше у меня комментариев нет. Спасибо, — заявил Скабелка.

— Андрей Владимирович, разговаривали с арбитрами перед тем, как шайба залетела…

— Я же сказал, что комментариев у меня больше нет. Это оно… Да, очень дорогие комментарии. Послушаю потом…

— Тогда вопросы к Владимиру Васильевичу? (Крикунову, который сидел рядом на пресс-конференции — прим. ред).

— Да.

— Да.

— Андрей Владимирович, при счете 3:2 инициатива была полностью у «Барыса». Почему просели? Это было указание тренерского штаба?

— Да никуда мы не просели. Ничего не просели. Играли так же, как и до этого. Все то же самое. Мне сказали, что со второго периода мы начали играть, потому что уступали 0:2. Мы, что, плохо в первом периоде играли? Весь матч хороший. Нам 60 минут удалось сыграть достаточно ровно. Счет не всегда отражает игру.

Бывает, что у тебя нет моментов, а бросил — и залетает. Я с вами не согласен, что мы куда-то отошли. Но эти удаления… Они не вытекали, что «Динамо» настолько добавило. Четыре минуты за последние 12 минут игры — это много, чтобы повернуть в свою пользу матч. А с такими мастерами, как у «Динамо» особенно — из двух одну они забили.

— Понравилось ли то, как действовали ребята, которых вы переставили по звеньям?

— Я сказал, что мне понравилось, как мы играли весь матч.

Напомним, до конца 2019 года «Барыс» проведет еще две домашние встречи — 29-го декабря примет «Автомобилист», который упустил победу в матче с «Амуром», а 30-го числа встретится с «Куньлунем».

Барыс
3:4ОТ
0:2, 2:0, 1:1
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 1827.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 3204 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаВладимир Крикунов
Вратари
Эдвард ПаскуалеИван Бочаров(Иван Бочаров)
1-й период
09:03Владимир Брюквин(Артем Волков, Андрей Миронов)
10:49Алексей Маклюков
12:10Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев)
13:45Дмитрий Моисеев
17:16Дмитрий Шевченко
2-й период
20:17Вадим Шипачев
24:16Дастин Бойд(Валерий Орехов, Даррен Дитц)
37:01Антон Сагадеев(Джесси Блэкер, Дмитрий Шевченко)
3-й период
44:06Роман Старченко(Атте Охтамаа, Линус Виделль)
49:23Егор Шалапов
55:24Джесси Блэкер
56:41Андре Петерссон(Вадим Шипачев)
Овертайм
63:19Вадим Шипачев(Юусо Хиетанен)
Статистика
8Штрафное время4
2Игра в большинстве4
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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