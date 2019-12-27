«Очень дорогие комментарии». Скабелка — о причинах поражения от «Динамо», судействе и качестве игры «Барыса»

Казахстанский клуб проигрывал со счетом 0:2, но отыгрался и даже вышел вперед, однако уступил в овертайме — 3:4.

— Я скажу, что мы хорошо играли весь матч. Поздравляю «Динамо» с победой. Сейчас все очки на вес золота. Плотность большая. Больше у меня комментариев нет. Спасибо, — заявил Скабелка.

— Андрей Владимирович, разговаривали с арбитрами перед тем, как шайба залетела…

— Я же сказал, что комментариев у меня больше нет. Это оно… Да, очень дорогие комментарии. Послушаю потом…

— Тогда вопросы к Владимиру Васильевичу? (Крикунову, который сидел рядом на пресс-конференции — прим. ред).

— Да.

— Да.

— Андрей Владимирович, при счете 3:2 инициатива была полностью у «Барыса». Почему просели? Это было указание тренерского штаба?

— Да никуда мы не просели. Ничего не просели. Играли так же, как и до этого. Все то же самое. Мне сказали, что со второго периода мы начали играть, потому что уступали 0:2. Мы, что, плохо в первом периоде играли? Весь матч хороший. Нам 60 минут удалось сыграть достаточно ровно. Счет не всегда отражает игру.

Бывает, что у тебя нет моментов, а бросил — и залетает. Я с вами не согласен, что мы куда-то отошли. Но эти удаления… Они не вытекали, что «Динамо» настолько добавило. Четыре минуты за последние 12 минут игры — это много, чтобы повернуть в свою пользу матч. А с такими мастерами, как у «Динамо» особенно — из двух одну они забили.

— Понравилось ли то, как действовали ребята, которых вы переставили по звеньям?

— Я сказал, что мне понравилось, как мы играли весь матч.