СКА обменял Рундблада, Пулккинен перешел в «Динамо». В КХЛ закрылось трансферное окно
ТАСС рассказывает о самых значимых переходах первой части сезона.
ТАСС рассказывает о самых значимых переходах первой части сезона.
ТАСС, 28 декабря. Период дозаявок, по окончании которого клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) больше не могут производить обмены или заключать контракты с новыми игроками, завершился в пятницу. ТАСС рассказывает о главных переходах последних дней.
Несколько значимых обменов и заключений контрактов состоялись еще 23 декабря. Тогда самыми активными на рынке были казанский «Ак Барс» и ярославский «Локомотив». Центральный нападающий Владимир Ткачев, который выступал за сборную России на Кубке Первого канала, не смог вписаться в систему игры главного тренера Дмитрия Квартальнова и продолжит карьеру в команде из Ярославля. В обратном направлении проследовали форвард Степан Санников, с которым Квартальнов работал в «Сибири» и «Локомотиве», и защитник Николай Аверин.
Клуб из Казани также укрепил линию обороны и усилил игру в большинстве финским атакующим защитником Ессе Виртаненом из «Трактора». В Челябинск из «Ак Барса» перебрались нападающие Вячеслав Основин и Артем Михеев. После многочисленных обменов состав казанской команды стал слишком большим. Клубе решил расстаться с защитником Романом Абросимовым и нападающим Вячеславом Лещенко, которые перешли в «Сочи», где будут получать игровую практику.
Даниил Апальков из «Локомотива» отправился в московское «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего нападающего всего одна заброшенная шайба в 31-м матче. Главный тренер
«Авангард», также активно искавший центрального нападающего, подписал контракт с Брэндоном Макмилланом из рижского «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. Покинул команду из Омска защитник Никита Пивцакин, который перебрался в магнитогорский «Металлург». Усилились уральцы и центральным нападающим сборной Чехии Томашем Филиппи, выступавшим за «Либерец». Филиппи играл за «Металлург» с 2015 по 2017 год под руководством нынешнего главного тренера Ильи Воробьева и завоевывал в составе команды Кубок Гагарина (2016).
Нижегородцы в тот же день подписали контракт с американцем Дрю Шором, который по ходу сезона покинул минское «Динамо».
Самым громким трансфером последнего дня периода дозаявок стал переход Тему Пулккинена из минского «Динамо» в одноименную команду из Москвы. Столичный клуб приобрел снайпера с опытом игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за денежную компенсацию, в нынешнем сезоне он забросил 17 шайб в 33 матчах регулярного чемпионата. В составе
Избавился от одного из семи легионеров петербургский СКА. В обмен на денежную компенсацию в «Сочи» отправился шведский защитник Давид Рундблад, становившийся обладателем Кубка Стэнли 2015 года в составе «Чикаго».
«Авангард» продлил соглашение до конца сезона с 39-летним форвардом Алексеем Терещенко. Нападающий находился в команде на просмотровом контракте и провел три игры. На два года с клубом из Омска подписали новые соглашения защитники Максим Чудинов, Вилле Покка, Алексей Емелин и нападающий Сергей Широков. Контракт с нападающим Игорем Макаровым был расторгнут, после этого форвард стал игроком новосибирской «Сибири».
Защитник Мэтью Майоне на правах свободного агента вернулся в рижское «Динамо», где провел великолепный прошлый сезон и принял участие в Матче звезд. Нынешний чемпионат канадец начал в китайском «Куньлуне», который в середине октября расторг контракт с хоккеистом. В декабре Майоне находился на просмотре в минском «Динамо», но подписывать полноценное соглашение клуб из Белоруссии с канадцем не стал. Сейчас Майоне выступает за сборную Канады на Кубке Шпенглера.
16 декабря «Лос-Анджелесом» на драфт отказов НХЛ был выставлен Илья Ковальчук. Ранее 36-летний российский форвард был выведен из состава команды, последний раз он принял участие в игре 9 ноября против «Монреаля» (2:3), пропустив после этого 18 встреч. В нынешнем сезоне хоккеист провел 17 матчей, в которых набрал 9 (3 шайбы + 6 передач) очков при показателе полезности «-10».
Всего за «Лос-Анджелес» он провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 (19+24) очка.
Ранее Ковальчук в НХЛ играл за «Атланту» и «Нью-Джерси», из которого ушел в 2013 году в СКА, где его зарплата составила, по данным СМИ, $10,3 млн в год. Нападающий в 2010 году подписал контракт на 15 лет с «Нью-Джерси», по которому должен был получить $77 млн. За расторжение соглашения клуб был вынужден заплатить штраф.
На данный момент ни одна из команд НХЛ не забрала Ковальчука с драфта отказов. Клубы КХЛ больше не имеют права дозаявить игроков, если те не находятся в их системе в Высшей хоккейной лиге или Молодежной хоккейной лиге. Это означает, что Ковальчук, вероятно, в ближайшее время подпишет соглашение с одним из клубов НХЛ.
Россиянин является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр 2002 года, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Форвард принимал участие в чемпионате мира 2019 года в Словакии, где был капитаном команды. В 10 матчах он забил два гола и отдал три результативные передачи.