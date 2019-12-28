Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Финляндия U20
Словакия U20
30
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Чехия U20
Германия U20
12
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
Авангард
13
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо
Динамо Р
52
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Йокерит
12
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА
Витязь
00
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Локомотив
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Швейцария U20
Швеция U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Россия U20
Канада U20
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Куньлунь
Б
32
Хоккей. НХЛ
29.12
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
29.12
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
29.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
29.12
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
29.12
Питтсбург Пингвинз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
29.12
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
29.12
Ванкувер Кэнакс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
29.12
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
43
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
15
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Айлендерс
52
Все события
Фоторепортажи
24Россия — Финляндия: Пушкин, Гоголь и 67 тысяч зрителей
7«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
14:42 (мск), источник: Vesti.kz

Раскрыта главная проблема «Барыса» в этом сезоне КХЛ

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко прокомментировал поражение от московского «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит официальный сайт КХЛ.

Наверх

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:4 в овертайме. При этом по ходу игры «Барыс» отыгрался с 0:2 и вел 3:2, но в итоге упустил победу.

Читайте также
«Очень дорогие комментарии». Скабелка — о причинах поражения от «Динамо», судействе и качестве игры «Барыса»

«Мне кажется, весь сезон у нас идут проблемы с первым периодом — и на выезде, и дома. Вроде стараемся исправить это, меняем разминку и подготовку перед матчем. Сложно сказать, с чем это связано. Но надеюсь, нам это удастся исправить как можно быстрее. По поводу того, что играл против своей бывшей команды, всегда приятно против “Динамо” играть, всегда хочется победить их. Будем стараться и работать дальше», — сказал Шевченко.

Его одноклубник Кертис Волк придерживается похожего мнения: «Уже не первый раз проигрываем первый период. Не знаю, почему так происходит, когда мы играем на домашней площадке, в концентрации ли тут дело или в чем-то еще. Тем не менее не сказал бы, что мы играли плохо. Да, пропустили две шайбы от серьезного соперника в самом начале, но не сдались, продолжали бороться, вышли вперед. В третьем периоде подвели удаления».

Для «Барыса» это поражение стало третьим кряду. В следующем матче подопечные Андрея Скабелки 29 декабря в 17:00 примут «Автомобилист», за который нападающий сборной Казахстана Найджел Доус.

C 51 очком «Барыс» занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Динамо» с 55 баллами идет третьим на «Западе».

Читайте также
Барыс
3:4ОТ
0:2, 2:0, 1:1
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 1827.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 3204 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаВладимир Крикунов
Вратари
Эдвард ПаскуалеИван Бочаров(Иван Бочаров)
1-й период
09:03Владимир Брюквин(Артем Волков, Андрей Миронов)
10:49Алексей Маклюков
12:10Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев)
13:45Дмитрий Моисеев
17:16Дмитрий Шевченко
2-й период
20:17Вадим Шипачев
24:16Дастин Бойд(Валерий Орехов, Даррен Дитц)
37:01Антон Сагадеев(Дмитрий Шевченко, Джесси Блэкер)
3-й период
44:06Роман Старченко(Атте Охтамаа, Линус Виделль)
49:23Егор Шалапов
55:24Джесси Блэкер
56:41Андре Петерссон(Вадим Шипачев)
Овертайм
63:19Вадим Шипачев(Юусо Хиетанен)
Статистика
8Штрафное время4
2Игра в большинстве4
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Реал" оставил Зидана без Погба
«Русские украли золото за 20 минут». Истории финала с Канадой
Определились победители чемпионата России среди спортивных пар
Медведева снялась, но может попасть в сборную. Что случилось
«Я должен прислушаться к моему телу». НХЛ накажет Овечкина
Азар и еще 9 провальных трансферов года в европейском футболе
Плакаты о Загитовой и платье собаки Трусовой. За кулисами ЧР
Ибрагимович вернулся в «Милан». У Роналду появился соперник
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь