Раскрыта главная проблема «Барыса» в этом сезоне КХЛ

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:4 в овертайме. При этом по ходу игры «Барыс» отыгрался с 0:2 и вел 3:2, но в итоге упустил победу.

«Мне кажется, весь сезон у нас идут проблемы с первым периодом — и на выезде, и дома. Вроде стараемся исправить это, меняем разминку и подготовку перед матчем. Сложно сказать, с чем это связано. Но надеюсь, нам это удастся исправить как можно быстрее. По поводу того, что играл против своей бывшей команды, всегда приятно против “Динамо” играть, всегда хочется победить их. Будем стараться и работать дальше», — сказал Шевченко.

Его одноклубник Кертис Волк придерживается похожего мнения: «Уже не первый раз проигрываем первый период. Не знаю, почему так происходит, когда мы играем на домашней площадке, в концентрации ли тут дело или в чем-то еще. Тем не менее не сказал бы, что мы играли плохо. Да, пропустили две шайбы от серьезного соперника в самом начале, но не сдались, продолжали бороться, вышли вперед. В третьем периоде подвели удаления».

Для «Барыса» это поражение стало третьим кряду. В следующем матче подопечные Андрея Скабелки 29 декабря в 17:00 примут «Автомобилист», за который нападающий сборной Казахстана Найджел Доус.