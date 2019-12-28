«Сибирь» по буллитам обыграла «Куньлунь» в матче КХЛ
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» по буллитам обыграла китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» по буллитам обыграла китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Евгений Чесалин (7) и Юусо Пуустинен (36), а решающий буллит реализовал Микаэль Руохомаа. У гостей отличились Деванте
|Николай Заварухин
|Курт Фрэйзер
|Харри Сятери(Алексей Красиков)
|Шимон Грубец
|01:19
|Никита Михайлов
|06:51
|Командный штраф
|06:57
|Евгений Чесалин(Микаэль Руохомаа, Юрки Йокипакка)
|09:04
|Виктор Комаров
|16:19
|Егор Миловзоров
|16:19
|Брэндон Йип
|20:00
|Евгений Чесалин
|20:00
|Деванте Смит-Пелли
|27:23
|Ярослав Хабаров
|33:05
|Никита Коротков
|33:05
|Тревор Мерфи
|34:28
|Жильбер Брюле
|35:59
|Юусо Пуустинен(Юрки Йокипакка)
|36:35
|Илья Морозов
|36:35
|Деванте Смит-Пелли
|39:46
|Джейк Челиос
|44:40
|Никита Коротков
|44:40
|Никита Коротков
|47:59
|Деванте Смит-Пелли(Тревор Мерфи)
|50:20
|Виктор Бартли
|51:34
|Брэндон Йип
|54:42
|Шимон Грубец
|победный бросок: Микаэль Руохомаа(Сибирь)
|26
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)