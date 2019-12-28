«Сибирь» по буллитам обыграла «Куньлунь» в матче КХЛ

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Евгений Чесалин (7) и Юусо Пуустинен (36), а решающий буллит реализовал Микаэль Руохомаа. У гостей отличились Деванте Смит-Пелли (48) и Брэндон Ип (52).