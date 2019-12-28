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16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» по буллитам обыграла «Куньлунь» в матче КХЛ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» по буллитам обыграла китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Евгений Чесалин (7) и Юусо Пуустинен (36), а решающий буллит реализовал Микаэль Руохомаа. У гостей отличились Деванте Смит-Пелли (48) и Брэндон Ип (52).

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Сибирь
3:2Б
1:0, 1:0, 0:2, 0:0
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 1828.12.2019, 13:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Николай ЗаварухинКурт Фрэйзер
Вратари
Харри Сятери(Алексей Красиков)Шимон Грубец
1-й период
01:19Никита Михайлов
06:51Командный штраф
06:57Евгений Чесалин(Микаэль Руохомаа, Юрки Йокипакка)
09:04Виктор Комаров
16:19Егор Миловзоров
16:19Брэндон Йип
2-й период
20:00Евгений Чесалин
20:00Деванте Смит-Пелли
27:23Ярослав Хабаров
33:05Никита Коротков
33:05Тревор Мерфи
34:28Жильбер Брюле
35:59Юусо Пуустинен(Юрки Йокипакка)
36:35Илья Морозов
36:35Деванте Смит-Пелли
39:46Джейк Челиос
3-й период
44:40Никита Коротков
44:40Никита Коротков
47:59Деванте Смит-Пелли(Тревор Мерфи)
50:20Виктор Бартли
51:34Брэндон Йип
54:42Шимон Грубец
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Микаэль Руохомаа(Сибирь)
Статистика
26Штрафное время18
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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