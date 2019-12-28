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20:31 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА переиграл «Витязь» и возглавил турнирную таблицу Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. ЦСКА на своем льду переиграл подмосковный «Витязь» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на «ЦСКА-Арене» в присутствии 9107 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе ЦСКА отличились Сергей Калинин (39-я минута), Кирилл Капризов (52) и Никита Нестеров (53). Первую шайбу армейцы забросили в меньшинстве. Защитник «Витязя» Якуб Ержабек провел 100-й матч в КХЛ (96 в регулярном чемпионате и четыре в плей-офф, все в составе «Витязя»).

Команды встретились в четвертый раз в текущем сезоне, армейцы одержали третью победу (ранее ЦСКА дважды переиграл «Витязь» на выезде — 6:1 и 3:2 ОТ), один раз «Витязь» оказался сильнее ЦСКА (выездная победа со счетом 2:1).

ЦСКА возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав 61 очко в 41 матче. «Витязь» занимает восьмое место в Западной конференции (47 очков в 41 матче), команда потерпела третье поражение подряд. В следующей встрече ЦСКА примет ярославский «Локомотив» в понедельник, в тот же день «Витязь» на выезде сыграет с «Йокеритом» из Хельсинки.

Ранее в субботу новосибирская «Сибирь» на своем льду в серии буллитов переиграла пекинский «Куньлунь» со счетом 3:2. Также в субботу омский «Авангард» на выезде переиграл нижнекамский «Нефтехимик» (6:2), «Сочи» дома в овертайме оказался сильнее «Йокерита» (4:3), в текущем сезоне команды провели вторую игру, в первой на своем льду сильнее был «Йокерит» (3:2 ОТ). «Торпедо» (Нижний Новгород) дома обыграло рижское «Динамо» (5:2), команды встретились во второй раз в сезоне, в первой матче рижане на своем льду победили нижегородцев (3:0).

Во время загрузки произошла ошибка.
ЦСКА
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 1828.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 9107 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинМихаил Кравец
Вратари
Ларс ЮханссонПетр Кочетков
2-й период
32:35Егор Воронков
33:13Константин Окулов
33:38Александр Семин
37:37Марио Кемпе
38:51Сергей Калинин(Алексей Марченко)
3-й период
45:58Антон Слепышев
45:58Антон Слепышев
51:43Кирилл Капризов(Константин Окулов, Максим Шалунов)
51:43Командный штраф
52:35Никита Нестеров(Марио Кемпе)
58:19Константин Окулов
58:19Иржи Секач
58:19Данила Моисеев
Статистика
33Штрафное время8
3Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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