ЦСКА переиграл «Витязь» и возглавил турнирную таблицу Западной конференции КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе ЦСКА отличились Сергей Калинин (39-я минута), Кирилл Капризов (52) и Никита Нестеров (53). Первую шайбу армейцы забросили в меньшинстве. Защитник «Витязя» Якуб Ержабек провел 100-й матч в КХЛ (96 в регулярном чемпионате и четыре в плей-офф, все в составе «Витязя»).

Команды встретились в четвертый раз в текущем сезоне, армейцы одержали третью победу (ранее ЦСКА дважды переиграл «Витязь» на выезде — 6:1 и 3:2 ОТ), один раз «Витязь» оказался сильнее ЦСКА (выездная победа со счетом 2:1).

ЦСКА возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав 61 очко в 41 матче. «Витязь» занимает восьмое место в Западной конференции (47 очков в 41 матче), команда потерпела третье поражение подряд. В следующей встрече ЦСКА примет ярославский «Локомотив» в понедельник, в тот же день «Витязь» на выезде сыграет с «Йокеритом» из Хельсинки.

Ранее в субботу новосибирская «Сибирь» на своем льду в серии буллитов переиграла пекинский «Куньлунь» со счетом 3:2. Также в субботу омский «Авангард» на выезде переиграл нижнекамский «Нефтехимик» (6:2), «Сочи» дома в овертайме оказался сильнее «Йокерита» (4:3), в текущем сезоне команды провели вторую игру, в первой на своем льду сильнее был «Йокерит» (3:2 ОТ). «Торпедо» (Нижний Новгород) дома обыграло рижское «Динамо» (5:2), команды встретились во второй раз в сезоне, в первой матче рижане на своем льду победили нижегородцев (3:0).