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20:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Сочи» в овертайме обыграли «Йокерит» в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» в овертайме обыграли финский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Субботняя игра в Сочи завершилась победой хозяев льда со счетом 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0). В основное время шайбы в составе «Сочи» забросили Сергей Шмелёв (10-я минута), Денис Мосалёв (32) и Симон Бертильссон (43). У «Йокерита» отличились Ессе Йоэнсуу (28), Брайан О’Нилл (30) и Давид Скленичка (38). Победу «Сочи» на первой минуте овертайма принес Вячеслав Лещенко.

Следующий матч черноморская команда проведет дома 29 декабря против московского «Спартака», «Йокерит» днем позже примет подмосковный «Витязь».

Сочи
4:3ОТ
1:0, 1:3, 1:0
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 1828.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ДС "Большой", 5049 зрителей
Главные тренеры
Александр АндриевскийЛаури Марьямяки
Вратари
Илья ПроскуряковАнтти Ниеми
1-й период
09:54Сергей Шмелев(Морган Эллис, Денис Мосалев)
11:56Дмитрий Лугин
15:42Микко II Лехтонен
2-й период
23:07Теему Эронен
27:11Йессе Йоэнсуу(Брайан О`Нилл, Петер Регин)
29:56Брайан О`Нилл
31:57Денис Мосалев(Сергей Шмелев)
37:11Давид Скленичка(Антти Пильстрем, Ахти Оксанен)
3-й период
42:40Симон Бертильссон(Дмитрий Архипов, Никита Выглазов)
53:20Йессе Йоэнсуу
Овертайм
60:56Вячеслав Лещенко(Шон I Коллинс, Симон Бертильссон)
Статистика
2Штрафное время6
3Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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