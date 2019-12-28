Хоккеисты «Сочи» в овертайме обыграли «Йокерит» в домашнем матче КХЛ

Субботняя игра в Сочи завершилась победой хозяев льда со счетом 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0). В основное время шайбы в составе «Сочи» забросили Сергей Шмелёв (10-я минута), Денис Мосалёв (32) и Симон Бертильссон (43). У «Йокерита» отличились Ессе Йоэнсуу (28), Брайан О’Нилл (30) и Давид Скленичка (38). Победу «Сочи» на первой минуте овертайма принес Вячеслав Лещенко.