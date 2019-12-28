Хоккеисты «Сочи» в овертайме обыграли «Йокерит» в домашнем матче КХЛ
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» в овертайме обыграли финский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» в овертайме обыграли финский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Субботняя игра в Сочи завершилась победой хозяев льда со счетом 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0). В основное время шайбы в составе «Сочи» забросили Сергей Шмелёв (10-я минута), Денис Мосалёв (32) и Симон Бертильссон (43). У «Йокерита» отличились Ессе Йоэнсуу (28), Брайан О’Нилл (30) и Давид Скленичка (38). Победу «Сочи» на первой минуте овертайма принес Вячеслав Лещенко.
Следующий матч черноморская команда проведет дома 29 декабря против московского «Спартака», «Йокерит» днем позже примет подмосковный «Витязь».
|Александр Андриевский
|Лаури Марьямяки
|Илья Проскуряков
|Антти Ниеми
|09:54
|Сергей Шмелев(Морган Эллис, Денис Мосалев)
|11:56
|Дмитрий Лугин
|15:42
|Микко II Лехтонен
|23:07
|Теему Эронен
|27:11
|Йессе Йоэнсуу(Брайан О`Нилл, Петер Регин)
|29:56
|Брайан О`Нилл
|31:57
|Денис Мосалев(Сергей Шмелев)
|37:11
|Давид Скленичка(Антти Пильстрем, Ахти Оксанен)
|42:40
|Симон Бертильссон(Дмитрий Архипов, Никита Выглазов)
|53:20
|Йессе Йоэнсуу
|60:56
|Вячеслав Лещенко(Шон I Коллинс, Симон Бертильссон)
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)