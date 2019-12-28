«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) в пользу «Авангарда», в составе которого шайбы забросили Валентин Пьянов (3-я минута), Семен Кошелев (19-я), Кирилл Семенов (30-я, 44-я), Сергей Широков (35-я) и Сергей Шумаков (54-я). У «Нефтехимика» отличились Мэтт Уайт (2-я) и Якоб Берглунд (51-я).