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21:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) в пользу «Авангарда», в составе которого шайбы забросили Валентин Пьянов (3-я минута), Семен Кошелев (19-я), Кирилл Семенов (30-я, 44-я), Сергей Широков (35-я) и Сергей Шумаков (54-я). У «Нефтехимика» отличились Мэтт Уайт (2-я) и Якоб Берглунд (51-я).

«Авангард», одержавший третью победу в последних четырех играх, следующий матч проведет 30 декабря в гостях с челябинским «Трактором». «Нефтехимик», потерпевший пятое поражение в шести встречах, 3 января на выезде встретится с новосибирской «Сибирью».

Нефтехимик
2:6
1:2, 0:2, 1:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 1828.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Нефтехим-Арена", 2908 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав БуцаевБоб Хартли
Вратари
Константин БарулинИгорь Бобков
1-й период
01:16Мэтт Уайт(Якоб Берглунд, Дамир Шарипзянов)
02:51Валентин Пьянов
14:15Сергей Широков
17:36Алексей Волгин
18:48Семен Кошелев(Егор Мартынов, Алексей Емелин)
2-й период
26:19Сергей Широков
29:21Кирилл Семенов(Вячеслав Войнов, Сергей Шумаков)
32:07Павел Куликов
34:13Сергей Широков(Роб Клинкхаммер)
35:29Командный штраф
35:58Игорь Бобков
37:51Алексей Емелин
37:51Алексей Емелин
3-й период
43:06Кирилл Семенов(Евгений Грачев, Вячеслав Войнов)
43:32Тимур Шарифьянов
50:03Якоб Берглунд(Денис Казионов, Дамир Шарипзянов)
53:41Сергей Шумаков(Алексей Бондарев)
Статистика
6Штрафное время33
5Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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