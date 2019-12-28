«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Омский «Авангард» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) в пользу «Авангарда», в составе которого шайбы забросили Валентин Пьянов (3-я минута), Семен Кошелев (19-я), Кирилл Семенов (30-я, 44-я), Сергей Широков (35-я) и Сергей Шумаков (54-я). У «Нефтехимика» отличились Мэтт Уайт (2-я) и Якоб Берглунд (51-я).
«Авангард», одержавший третью победу в последних четырех играх, следующий матч проведет 30 декабря в гостях с челябинским «Трактором». «Нефтехимик», потерпевший пятое поражение в шести встречах, 3 января на выезде встретится с новосибирской «Сибирью».
|Вячеслав Буцаев
|Боб Хартли
|Константин Барулин
|Игорь Бобков
|01:16
|Мэтт Уайт(Якоб Берглунд, Дамир Шарипзянов)
|02:51
|Валентин Пьянов
|14:15
|Сергей Широков
|17:36
|Алексей Волгин
|18:48
|Семен Кошелев(Егор Мартынов, Алексей Емелин)
|26:19
|Сергей Широков
|29:21
|Кирилл Семенов(Вячеслав Войнов, Сергей Шумаков)
|32:07
|Павел Куликов
|34:13
|Сергей Широков(Роб Клинкхаммер)
|35:29
|Командный штраф
|35:58
|Игорь Бобков
|37:51
|Алексей Емелин
|37:51
|Алексей Емелин
|43:06
|Кирилл Семенов(Евгений Грачев, Вячеслав Войнов)
|43:32
|Тимур Шарифьянов
|50:03
|Якоб Берглунд(Денис Казионов, Дамир Шарипзянов)
|53:41
|Сергей Шумаков(Алексей Бондарев)
|6
|Штрафное время
|33
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)