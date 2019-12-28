Нижегородское «Торпедо» победило рижское «Динамо» в матче КХЛ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» дома переиграло рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» дома переиграло рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 5:2 (2:2, 3:0, 0:0) в пользу хозяев. У победителей
Рижское «Динамо» потерпело девятое поражение подряд в турнире.