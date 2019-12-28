Нижегородское «Торпедо» победило рижское «Динамо» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 5:2 (2:2, 3:0, 0:0) в пользу хозяев. У победителей хет-трик оформил Станислав Бочаров (2-я, 14-я, 26-я минуты), также по шайбе забросили Михаил Варнаков (22) и Андрей Белевич (27). У гостей отличились Александр Протапович (8) и Оскарс Батня (12).