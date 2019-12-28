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22:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеист «Амура» Голубев дисквалифицирован на один матч КХЛ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) дисквалифицировал форварда хабаровского «Амура» Дениса Голубева на один матч регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте турнира.

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Голубев наказан по итогам игры с екатеринбургским «Автомобилистом» (4:3 Б) в пятницу. Внимание СДК привлек эпизод в начале третьего периода, когда форвард «Амура» атаковал в центре поля одного из игроков гостей, нанеся ему удар в область живота. Этот инцидент остался без внимания арбитров матча. На основании видеозаписи комитет вынес вердикт о дисквалификации Голубева за удар соперника коленом, а также о денежном штрафе, который по регламенту составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

Таким образом, Голубев пропустит выездной матч с владивостокским «Адмиралом» 29 декабря.

Также СДК КХЛ не стал накладывать дополнительную дисквалификацию на форварда челябинского «Трактора» Лукаша Седлака, получившего матч-штраф в игре с московским «Спартаком» (2:5).

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