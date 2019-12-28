Хоккеист «Амура» Голубев дисквалифицирован на один матч КХЛ

Голубев наказан по итогам игры с екатеринбургским «Автомобилистом» (4:3 Б) в пятницу. Внимание СДК привлек эпизод в начале третьего периода, когда форвард «Амура» атаковал в центре поля одного из игроков гостей, нанеся ему удар в область живота. Этот инцидент остался без внимания арбитров матча. На основании видеозаписи комитет вынес вердикт о дисквалификации Голубева за удар соперника коленом, а также о денежном штрафе, который по регламенту составляет от 100 до 300 тысяч рублей.