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15:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» продлил победную серию в КХЛ до пяти игр, обыграв «Адмирал»

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до пяти матчей, обыграв владивостокский «Адмирал».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Дублем в составе гостей отметился Александр Горшков (35-я и 46-я минуты), свои ворота в неприкосновенности сохранил Марек Лангхамер.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Адмирал» 3 января сыграет в Балашихе с омским «Авангардом», «Амур» в этот же день встретится в Ярославле с местным «Локомотивом».

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0:2
0:0, 0:1, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 1829.12.2019, 10:00 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена", 5915 зрителей
Главные тренеры
Сергей СветловАлександр Гулявцев
Вратари
Александр Трушков(Александр Трушков)Марек Лангхамер
1-й период
10:22Денис Вихарев
17:40Командный штраф
18:30Глеб Корягин
2-й период
28:35Командный штраф
34:35Никита Бобряшов
34:50Александр Горшков(Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин)
3-й период
45:03Александр Горшков
46:20Глеб Корягин
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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