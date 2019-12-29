«Амур» продлил победную серию в КХЛ до пяти игр, обыграв «Адмирал»

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Дублем в составе гостей отметился Александр Горшков (35-я и 46-я минуты), свои ворота в неприкосновенности сохранил Марек Лангхамер.

«Адмирал» 3 января сыграет в Балашихе с омским «Авангардом», «Амур» в этот же день встретится в Ярославле с местным «Локомотивом».