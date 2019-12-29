«Амур» продлил победную серию в КХЛ до пяти игр, обыграв «Адмирал»
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до пяти матчей, обыграв владивостокский «Адмирал».
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до пяти матчей, обыграв владивостокский «Адмирал».
Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Дублем в составе гостей отметился Александр Горшков (35-я и 46-я минуты), свои ворота в неприкосновенности сохранил Марек Лангхамер.
«Адмирал» 3 января сыграет в Балашихе с омским «Авангардом», «Амур» в этот же день встретится в Ярославле с местным «Локомотивом».
|Сергей Светлов
|Александр Гулявцев
|Александр Трушков(Александр Трушков)
|Марек Лангхамер
|10:22
|Денис Вихарев
|17:40
|Командный штраф
|18:30
|Глеб Корягин
|28:35
|Командный штраф
|34:35
|Никита Бобряшов
|34:50
|Александр Горшков(Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин)
|45:03
|Александр Горшков
|46:20
|Глеб Корягин
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш(Латвия, Рига)