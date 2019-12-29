Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
СКА
11
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Казахстан U20
Финляндия U20
13
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Спартак
00
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
США U20
Россия U20
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
ХК Динамо
Б
54
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Автомобилист
42
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис Блюз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
30.12
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
30.12
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
30.12
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Амур
02
Хоккей. НХЛ
30.12
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
30.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
30.12
Флорида Пантерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
30.12
Аризона Койотс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
30.12
Анахайм Дакс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
30.12
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Филадельфия Флайерз
61
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Лос-Анджелес Кингз
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
41
Все события
Фоторепортажи
19Щербакова второй раз выиграла ЧР по фигурному катанию
7«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
16:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» победил команду Доуса в матче с дублем Старченко

Казахстанский «Барыс» победил российский «Автомобилист» из Екатеринбурга в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 29 декабря, в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:2.

Вперед «Барыс» вышел уже на третьей минуте после шайбы Кирилла Панюкова, но на 12-й Артем Гареев сравнял счет. Снова повести хозяевам помог гол Романа Старченко на 17-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй период также остался за «Барысом». На 22-й минуте Старченко оформил дубль, а на 30-й Никита Михайлис реализовал большинство и заставил гостей сменить вратаря. До перерыва «Авто» удалось отыграть одну шайбу — ее автором на 32-й минуте стал экс-капитан «Барыса» и участник двух чемпионатов мира в составе сборной Казахстана Найджел Доус.

Во время загрузки произошла ошибка.

Третий период получился сухим. Несмотря на все усилия команд, счет в итоге остался прежним.

Отметим, что у «Барыса» в этом матче вместе со Старченко два очка также набрал Корбэн Найт, а по одному баллу в активе Панюкова, Михайлиса, Даррена Дица, Леонида Метальникова, Максима Семенова, Линуса Виделля, Кертиса Волка и Дмитрия Шевченко.

Набрав 53 очка, «Барыс» вернулся на третье место в Восточной конференции, сместив «Автомобилист» (52 балла) на четвертую строчку. Завтра, 30 декабря, казахстанский клуб в 19:30 по времени Нур-Султана дома примет китайский «Куньлунь», который с 48 очками идет пятым на «Востоке».

Читайте также
Барыс
4:2
2:1, 2:1, 0:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 1829.12.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАндрей Мартемьянов
Вратари
Эдвард ПаскуалеЯкуб Коварж(Леонид Фомин)
1-й период
02:49Кирилл Панюков(Максим Семенов, Дмитрий Шевченко)
11:59Артем Гареев(Павел Дацюк, Георгий Белоусов)
16:08Роман Старченко(Корбан Найт, Даррен Дитц)
2-й период
21:31Роман Старченко(Линус Виделль, Корбан Найт)
23:09Атте Охтамаа
28:02Павел Дацюк
29:59Никита Михайлис(Кертис Валк, Леонид Метальников)
32:52Найджел Доус(Анатолий Голышев)
38:00Андрей Обидин
3-й период
49:52Алихан Асетов
53:52Денис Бодров
53:52Денис Бодров
58:49Анатолий Голышев
Статистика
4Штрафное время31
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Не выдумывали лишнего". Форвард "Барыса" Михайлис - о победе над "Автомобилистом" и сухой серии в КХЛ
Россия — Канада — 6:0. Чистый восторг. Ждем продолжения
Отец Хабиба рассказал, когда его сын может закончить карьеру
France Football представил свою версию сборной десятилетия
«Металлург» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ
РФ - США: матч может решить исход борьбы за 1 место в группе МЧМ
Две позиции, которые требуют усиления в ЦСКА
«Арсенал» принимает «Челси» в АПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь