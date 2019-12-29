«Барыс» победил команду Доуса в матче с дублем Старченко
Казахстанский «Барыс» победил российский «Автомобилист» из Екатеринбурга в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» победил российский «Автомобилист» из Екатеринбурга в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 29 декабря, в
Вперед «Барыс» вышел уже на третьей минуте после шайбы Кирилла Панюкова, но на 12-й Артем Гареев сравнял счет. Снова повести хозяевам помог гол Романа Старченко на 17-й минуте.
Второй период также остался за «Барысом». На 22-й минуте Старченко оформил дубль, а на 30-й Никита Михайлис реализовал большинство и заставил гостей сменить вратаря. До перерыва «Авто» удалось отыграть одну шайбу — ее автором на 32-й минуте стал
Третий период получился сухим. Несмотря на все усилия команд, счет в итоге остался прежним.
Отметим, что у «Барыса» в этом матче вместе со Старченко два очка также набрал Корбэн Найт, а по одному баллу в активе Панюкова, Михайлиса, Даррена Дица, Леонида Метальникова, Максима Семенова, Линуса Виделля, Кертиса Волка и Дмитрия Шевченко.
Набрав 53 очка, «Барыс» вернулся на третье место в Восточной конференции, сместив «Автомобилист» (52 балла) на четвертую строчку. Завтра, 30 декабря, казахстанский клуб в 19:30 по времени
|Андрей Скабелка
|Андрей Мартемьянов
|Эдвард Паскуале
|Якуб Коварж(Леонид Фомин)
|02:49
|Кирилл Панюков(Максим Семенов, Дмитрий Шевченко)
|11:59
|Артем Гареев(Павел Дацюк, Георгий Белоусов)
|16:08
|Роман Старченко(Корбан Найт, Даррен Дитц)
|21:31
|Роман Старченко(Линус Виделль, Корбан Найт)
|23:09
|Атте Охтамаа
|28:02
|Павел Дацюк
|29:59
|Никита Михайлис(Кертис Валк, Леонид Метальников)
|32:52
|Найджел Доус(Анатолий Голышев)
|38:00
|Андрей Обидин
|49:52
|Алихан Асетов
|53:52
|Денис Бодров
|53:52
|Денис Бодров
|58:49
|Анатолий Голышев
|4
|Штрафное время
|31
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)