«Барыс» победил команду Доуса в матче с дублем Старченко

Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 29 декабря, в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:2.

Вперед «Барыс» вышел уже на третьей минуте после шайбы Кирилла Панюкова, но на 12-й Артем Гареев сравнял счет. Снова повести хозяевам помог гол Романа Старченко на 17-й минуте.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_98ab08a6358c42e04ebd61c0fecc4d9d_hd/q667485/acfb716f9d9f0c31ebd3055c482be70a/4733299348?sr=45&type_id=24&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй период также остался за «Барысом». На 22-й минуте Старченко оформил дубль, а на 30-й Никита Михайлис реализовал большинство и заставил гостей сменить вратаря. До перерыва «Авто» удалось отыграть одну шайбу — ее автором на 32-й минуте стал экс-капитан «Барыса» и участник двух чемпионатов мира в составе сборной Казахстана Найджел Доус.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_404080fa7436f8d0fa3267b509d62869_hd/q667541/703dc2299fc4bc33cc608290b49a4985/4733299363?sr=45&type_id=24&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Третий период получился сухим. Несмотря на все усилия команд, счет в итоге остался прежним.

Отметим, что у «Барыса» в этом матче вместе со Старченко два очка также набрал Корбэн Найт, а по одному баллу в активе Панюкова, Михайлиса, Даррена Дица, Леонида Метальникова, Максима Семенова, Линуса Виделля, Кертиса Волка и Дмитрия Шевченко.