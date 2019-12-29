«Если честно, не получилось так сыграть». Скабелка — о победе «Барыса» над командой Доуса, Старченко и травме

Казахстанский клуб выиграл у российской команды со счетом 4:2. Дублем отметился Роман Старченко.

— Первый период нам по счету удался. Повели, а во втором периоде нам удалось забить еще два гола. Хочу поблагодарить ребят, что без расхлябанности и других подобных моментов — все достаточно дисциплинировано довели матч до победы дома.

Мы уже все соскучились по победам на своей площадке, вдвойне этому рады. У нас еще игра, и я думаю, что это будет тяжелый матч против «Куньлуня». Сегодня немного порадуемся и готовимся к завтра, — подытожил Скабелка.

— Долго ли искали сочетание Старченко — Найт? Каким образом пришли к этому?

— Они в этом сочетании играли. Команда — это живой организм. Кто-то лучше, кто-то хуже. Это наша работа — искать и находить сочетания.

— Вы согласны, что они более ярко действуют?

— Ну, конечно. Поэтому они и вместе.

— Сегодня играли четыре звена. Вы довольны тем, что удалось разгрузить лидеров, а третьи-четвертые звенья получили достаточно времени?

— У нас не получилось, если честно, сыграть в четыре звена. В четыре тройки мы играем каждый матч. Хотели снизить нагрузку на защитников, но у Валеры Орехова не получилось — с первой смены не заладилось. Мы решили вернуться к семи защитникам и два с половиной периода играли в обычном режиме. Я не знаю, как завтра сыграет Алихан Асетов, ведь там серьезное рассечение. Вряд ли он сможет — кто-то сыграет вместо него.

— Состояние Алихана Асетова?

— Сотрясения нет, но большое рассечение. Практически на весь лоб. Завтра он придет и посмотрим.