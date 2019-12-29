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17:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Если честно, не получилось так сыграть». Скабелка — о победе «Барыса» над командой Доуса, Старченко и травме

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги победного матча против «Автомобилиста» в КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанский клуб выиграл у российской команды со счетом 4:2. Дублем отметился Роман Старченко.

— Первый период нам по счету удался. Повели, а во втором периоде нам удалось забить еще два гола. Хочу поблагодарить ребят, что без расхлябанности и других подобных моментов — все достаточно дисциплинировано довели матч до победы дома.

Мы уже все соскучились по победам на своей площадке, вдвойне этому рады. У нас еще игра, и я думаю, что это будет тяжелый матч против «Куньлуня». Сегодня немного порадуемся и готовимся к завтра, — подытожил Скабелка.

— Долго ли искали сочетание Старченко — Найт? Каким образом пришли к этому?

— Они в этом сочетании играли. Команда — это живой организм. Кто-то лучше, кто-то хуже. Это наша работа — искать и находить сочетания.

— Вы согласны, что они более ярко действуют?

— Ну, конечно. Поэтому они и вместе.

— Сегодня играли четыре звена. Вы довольны тем, что удалось разгрузить лидеров, а третьи-четвертые звенья получили достаточно времени?

— У нас не получилось, если честно, сыграть в четыре звена. В четыре тройки мы играем каждый матч. Хотели снизить нагрузку на защитников, но у Валеры Орехова не получилось — с первой смены не заладилось. Мы решили вернуться к семи защитникам и два с половиной периода играли в обычном режиме. Я не знаю, как завтра сыграет Алихан Асетов, ведь там серьезное рассечение. Вряд ли он сможет — кто-то сыграет вместо него.

— Состояние Алихана Асетова?

— Сотрясения нет, но большое рассечение. Практически на весь лоб. Завтра он придет и посмотрим.

Напомним, последний матч в 2019 году «Барыс» проведет завтра, 30 декабря. На домашней арене казахстанская команда сыграет с китайским «Куньлунем».

Барыс
4:2
2:1, 2:1, 0:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 1829.12.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАндрей Мартемьянов
Вратари
Эдвард ПаскуалеЯкуб Коварж(Леонид Фомин)
1-й период
02:49Кирилл Панюков(Максим Семенов, Дмитрий Шевченко)
11:59Артем Гареев(Павел Дацюк, Георгий Белоусов)
16:08Роман Старченко(Корбан Найт, Даррен Дитц)
2-й период
21:31Роман Старченко(Линус Виделль, Корбан Найт)
23:09Атте Охтамаа
28:02Павел Дацюк
29:59Никита Михайлис(Кертис Валк, Леонид Метальников)
32:52Найджел Доус(Анатолий Голышев)
38:00Андрей Обидин
3-й период
49:52Алихан Асетов
53:52Денис Бодров
53:52Денис Бодров
58:49Анатолий Голышев
Статистика
4Штрафное время31
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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