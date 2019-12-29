«Если честно, не получилось так сыграть». Скабелка — о победе «Барыса» над командой Доуса, Старченко и травме
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги победного матча против «Автомобилиста» в КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги победного матча против «Автомобилиста» в КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский клуб выиграл у российской команды со счетом 4:2. Дублем отметился Роман Старченко.
— Первый период нам по счету удался. Повели, а во втором периоде нам удалось забить еще два гола. Хочу поблагодарить ребят, что без расхлябанности и других подобных моментов — все достаточно дисциплинировано довели матч до победы дома.
Мы уже все соскучились по победам на своей площадке, вдвойне этому рады. У нас еще игра, и я думаю, что это будет тяжелый матч против «Куньлуня». Сегодня немного порадуемся и готовимся к завтра, — подытожил Скабелка.
— Долго ли искали сочетание Старченко — Найт? Каким образом пришли к этому?
— Они в этом сочетании играли. Команда — это живой организм.
— Вы согласны, что они более ярко действуют?
— Ну, конечно. Поэтому они и вместе.
— Сегодня играли четыре звена. Вы довольны тем, что удалось разгрузить лидеров, а
— У нас не получилось, если честно, сыграть в четыре звена. В четыре тройки мы играем каждый матч. Хотели снизить нагрузку на защитников, но у Валеры Орехова не получилось — с первой смены не заладилось. Мы решили вернуться к семи защитникам и два с половиной периода играли в обычном режиме. Я не знаю, как завтра сыграет Алихан Асетов, ведь там серьезное рассечение. Вряд ли он сможет —
— Состояние Алихана Асетова?
— Сотрясения нет, но большое рассечение. Практически на весь лоб. Завтра он придет и посмотрим.
Напомним, последний матч в 2019 году «Барыс» проведет завтра, 30 декабря. На домашней арене казахстанская команда сыграет с китайским «Куньлунем».
|Андрей Скабелка
|Андрей Мартемьянов
|Эдвард Паскуале
|Якуб Коварж(Леонид Фомин)
|02:49
|Кирилл Панюков(Максим Семенов, Дмитрий Шевченко)
|11:59
|Артем Гареев(Павел Дацюк, Георгий Белоусов)
|16:08
|Роман Старченко(Корбан Найт, Даррен Дитц)
|21:31
|Роман Старченко(Линус Виделль, Корбан Найт)
|23:09
|Атте Охтамаа
|28:02
|Павел Дацюк
|29:59
|Никита Михайлис(Кертис Валк, Леонид Метальников)
|32:52
|Найджел Доус(Анатолий Голышев)
|38:00
|Андрей Обидин
|49:52
|Алихан Асетов
|53:52
|Денис Бодров
|53:52
|Денис Бодров
|58:49
|Анатолий Голышев
|4
|Штрафное время
|31
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)