«Неприятно рассекли бровь ему». Старченко — о травме Асетова, победе «Барыса» и своем дубле

Дубль 33-летнего нападающего помог казахстанской команде выиграть со счетом 4:2. Старченко снова стал лучшим бомбардиром клуба с 28 (15+13) очками.

— За счет командной работы выиграли. Все звенья хорошо действовали — и в защите, и в средней зоне, и в нападении отрабатывали друг за друга. Где были провалы, то там Эдди Паскуале помог нам, — сказал Старченко.

— Серии получаются результативными по пять-шесть матчей. Был гол в матче с «Динамо», сегодня — два. И все это приходится на декабрь-январь. Почему так выходит?

— (Смеется) Мы играем, и когда-то забиваем, когда-то нет. Это хоккей. Мы не выходим и не играем на 1:0 или 2:0, или 1:1. Получается — забиваем. Не получается — не забиваем.

— Показалось, что «Автомобилист» ошибался чаще, чем СКА или «Динамо», в прошлых матчах.

— Не знаю, это их проблемы.

— А как можно прокомментировать эпизод с Алиханом Асетовым?

— Я толком то ни видел, что там было. Неприятно бровь рассекли ему. Сейчас посмотрим, что у него будет.

— Завтра матч с «Куньлунем» будет предпраздничным. Есть настрой порадовать болельщиков?

— Конечно, сегодня выиграли, и с победным духом и эмоциями, постараемся порадовать болельщиков. Я думаю, придет много людей. Постараемся их порадовать.