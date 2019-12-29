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17:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Соперник начал доминировать». Тренер «Автомобилиста» объяснил поражение от «Барыса» и выбор Доуса вместо Дацюка

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Барыса» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в Нур-Султане завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Роман Старченко.

— Хочу поздравить «Барыс» с победой! Хорошая игра была. Первый период тренерскому штабу понравился очень. Активно начали, но наша беда — начало вторых периодов. Игра это и показала. Соперник прибавил в движении и начал доминировать на площадке. Пропустили голы, которые, может быть, мы и не должны были пропускать. Не смогли зацепиться за счет. Череда удалений… Но спасибо парням, что играли до конца. Хотели показать, но не все получалось.

Есть позитивный момент. В своем большинстве сегодня не пропустили. Это было плюсом. И хочу ребят поблагодарить ребят за этот месяц, в котором мы очков набрали побольше, чем в предыдущем. Хочу поздравить всех болельщиков с праздником и болеть только хоккеем, — сказал Мартемьянов.

— Легендарный хоккеист Борис Михайлов сказал, что капитаном команды должен быть Дацюк, а не Найджел Доус. Как вы к этому относитесь?

— Этот человек в прошлом году доказал, что он настоящий капитан. Мы не стали от этого отходить. Дацюк — заслуженный человек, но у нас он является ассистентом.

Я не знаю, в чем причина этого принципиального вопроса, ведь мне его задают чуть ли не каждую пресс-конференцию. Может быть, Мартемьянова сделать капитаном. У нас есть капитан и есть помощники. Это решает тренерский штаб. У Бориса Петровича свое мнение, а у меня — свое. Я его очень уважаю. Прислушиваюсь, но сделаю так, как нам надо.

Набрав 53 очка, «Барыс» вернулся на третье место в Восточной конференции, сместив «Автомобилист» (52 балла) на четвертую строчку. Завтра, 30 декабря, казахстанский клуб в 19:30 по времени Нур-Султана дома примет китайский «Куньлунь», который с 48 очками идет пятым на «Востоке».

Барыс
4:2
2:1, 2:1, 0:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 1829.12.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАндрей Мартемьянов
Вратари
Эдвард ПаскуалеЯкуб Коварж(Леонид Фомин)
1-й период
02:49Кирилл Панюков(Максим Семенов, Дмитрий Шевченко)
11:59Артем Гареев(Павел Дацюк, Георгий Белоусов)
16:08Роман Старченко(Корбан Найт, Даррен Дитц)
2-й период
21:31Роман Старченко(Линус Виделль, Корбан Найт)
23:09Атте Охтамаа
28:02Павел Дацюк
29:59Никита Михайлис(Кертис Валк, Леонид Метальников)
32:52Найджел Доус(Анатолий Голышев)
38:00Андрей Обидин
3-й период
49:52Алихан Асетов
53:52Денис Бодров
53:52Денис Бодров
58:49Анатолий Голышев
Статистика
4Штрафное время31
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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