«Соперник начал доминировать». Тренер «Автомобилиста» объяснил поражение от «Барыса» и выбор Доуса вместо Дацюка

Игра в Нур-Султане завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Роман Старченко.

— Хочу поздравить «Барыс» с победой! Хорошая игра была. Первый период тренерскому штабу понравился очень. Активно начали, но наша беда — начало вторых периодов. Игра это и показала. Соперник прибавил в движении и начал доминировать на площадке. Пропустили голы, которые, может быть, мы и не должны были пропускать. Не смогли зацепиться за счет. Череда удалений… Но спасибо парням, что играли до конца. Хотели показать, но не все получалось.

Есть позитивный момент. В своем большинстве сегодня не пропустили. Это было плюсом. И хочу ребят поблагодарить ребят за этот месяц, в котором мы очков набрали побольше, чем в предыдущем. Хочу поздравить всех болельщиков с праздником и болеть только хоккеем, — сказал Мартемьянов.

— Легендарный хоккеист Борис Михайлов сказал, что капитаном команды должен быть Дацюк, а не Найджел Доус. Как вы к этому относитесь?

— Этот человек в прошлом году доказал, что он настоящий капитан. Мы не стали от этого отходить. Дацюк — заслуженный человек, но у нас он является ассистентом.

Я не знаю, в чем причина этого принципиального вопроса, ведь мне его задают чуть ли не каждую пресс-конференцию. Может быть, Мартемьянова сделать капитаном. У нас есть капитан и есть помощники. Это решает тренерский штаб. У Бориса Петровича свое мнение, а у меня — свое. Я его очень уважаю. Прислушиваюсь, но сделаю так, как нам надо.