«Не выдумывали лишнего». Форвард «Барыса» Михайлис — о победе над «Автомобилистом» и сухой серии в КХЛ

Казахстанский клуб на своем льду победил «Автомобилист» со счетом 4:2. Михайлис забил четвертый гол, а победным дублем отметился Роман Старченко.

— Хорошо начали матч. Сделали много бросков, но пропустили гол на своей ошибке. Чуть-чуть плохо сыграли в нападении. А потом сыграли строго, по заданию. Не выдумывали лишних проблем себе не создавали. Плюс хорошо в большинстве решили. По игре: и вратарь, и нападении, и защита — все хорошо сработали.

— Сегодня стартовали с 2:1. Если в предыдущих матчах отыгрывались, то сегодня удалось создать какой-то фундамент, задел в голах.

— Это не то, что фундамент, это — уверенность небольшая. Но в то же время, нельзя было расслабляться. Понимали, что в один гол впереди, но нужно было еще добавлять, не сбавлять, прессинговать. Так и получилось.

— Голы шли по нарастающей: два — СКА, три — «Динамо», а сегодня — уже четыре. Завтра с «Куньлунем» будет пять?

— На самом деле игры тяжелые. И уже завтра снова матч. Надо восстановиться. Мы как-то о таком не думаем. Нужно подготовиться и с такими же эмоциями выйти на лед.

— 9 декабря была шайба, а сегодня сухая серия прервалась.

— Из пяти, может быть, игр. Да, неприятная серия, согласен. Ну, ничего, идем дальше. Если команда выигрывает, то проблем нет.

— Подарок завтра к Новому году — победа?

— Мы приложим все силы к этому.