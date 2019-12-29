Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь
СКА
11
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Казахстан U20
Финляндия U20
13
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Спартак
00
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
США U20
Россия U20
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
ХК Динамо
Б
54
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Автомобилист
42
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис Блюз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
30.12
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
30.12
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
30.12
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Амур
02
Хоккей. НХЛ
30.12
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
30.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
30.12
Флорида Пантерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
30.12
Аризона Койотс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
30.12
Анахайм Дакс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
30.12
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Филадельфия Флайерз
61
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Лос-Анджелес Кингз
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
41
Все события
Фоторепортажи
19Щербакова второй раз выиграла ЧР по фигурному катанию
7«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
17:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Не выдумывали лишнего». Форвард «Барыса» Михайлис — о победе над «Автомобилистом» и сухой серии в КХЛ

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис после матча с «Автомобилистом» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, как удалось обыграть соперников из Екатеринбурга. Вспомнил форвард и о своей безголевой серии.

Наверх

Казахстанский клуб на своем льду победил «Автомобилист» со счетом 4:2. Михайлис забил четвертый гол, а победным дублем отметился Роман Старченко.

— Хорошо начали матч. Сделали много бросков, но пропустили гол на своей ошибке. Чуть-чуть плохо сыграли в нападении. А потом сыграли строго, по заданию. Не выдумывали лишних проблем себе не создавали. Плюс хорошо в большинстве решили. По игре: и вратарь, и нападении, и защита — все хорошо сработали.

— Сегодня стартовали с 2:1. Если в предыдущих матчах отыгрывались, то сегодня удалось создать какой-то фундамент, задел в голах.

— Это не то, что фундамент, это — уверенность небольшая. Но в то же время, нельзя было расслабляться. Понимали, что в один гол впереди, но нужно было еще добавлять, не сбавлять, прессинговать. Так и получилось.

— Голы шли по нарастающей: два — СКА, три — «Динамо», а сегодня — уже четыре. Завтра с «Куньлунем» будет пять?

— На самом деле игры тяжелые. И уже завтра снова матч. Надо восстановиться. Мы как-то о таком не думаем. Нужно подготовиться и с такими же эмоциями выйти на лед.

— 9 декабря была шайба, а сегодня сухая серия прервалась.

— Из пяти, может быть, игр. Да, неприятная серия, согласен. Ну, ничего, идем дальше. Если команда выигрывает, то проблем нет.

— Подарок завтра к Новому году — победа?

— Мы приложим все силы к этому.

Напомним, последний матч в 2019 году «Барыс» проведет завтра, 30 декабря. На домашней арене казахстанская команда сыграет с китайским «Куньлунем».

Барыс
4:2
2:1, 2:1, 0:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 1829.12.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАндрей Мартемьянов
Вратари
Эдвард ПаскуалеЯкуб Коварж(Леонид Фомин)
1-й период
02:49Кирилл Панюков(Максим Семенов, Дмитрий Шевченко)
11:59Артем Гареев(Павел Дацюк, Георгий Белоусов)
16:08Роман Старченко(Корбан Найт, Даррен Дитц)
2-й период
21:31Роман Старченко(Линус Виделль, Корбан Найт)
23:09Атте Охтамаа
28:02Павел Дацюк
29:59Никита Михайлис(Кертис Валк, Леонид Метальников)
32:52Найджел Доус(Анатолий Голышев)
38:00Андрей Обидин
3-й период
49:52Алихан Асетов
53:52Денис Бодров
53:52Денис Бодров
58:49Анатолий Голышев
Статистика
4Штрафное время31
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Не выдумывали лишнего". Форвард "Барыса" Михайлис - о победе над "Автомобилистом" и сухой серии в КХЛ
Россия — Канада — 6:0. Чистый восторг. Ждем продолжения
Отец Хабиба рассказал, когда его сын может закончить карьеру
France Football представил свою версию сборной десятилетия
«Металлург» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ
РФ - США: матч может решить исход борьбы за 1 место в группе МЧМ
Две позиции, которые требуют усиления в ЦСКА
«Арсенал» принимает «Челси» в АПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь