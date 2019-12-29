«Металлург» прервал четырехматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбы забросили Сергей Мозякин (10-я минута), Егор Яковлев (14) и Томаш Филиппи (19, 60). Решающий буллит на счету Эрика О'Делла. У «Динамо» отличились Михаил Григорьев (11), Андре Петерссон (38), Дмитрий Моисеев (51) и Вадим Шипачев (54). На 18-й минуте лучший снайпер лиги Дмитрий Яшкин был удален до конца встречи за грубое нарушение на защитнике «Металлурга» Алексее Береглазове.

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«Динамо» не может победить в Магнитогорске с 10 октября 2011 года, когда столичный клуб выиграл со счетом 6:5, победная серия «Металлурга» дома насчитывает девять матчей. Для защитника «Динамо» Дмитрия Огурцова эта встреча стала 300-й в КХЛ. Лучший бомбардир лиги Шипачев и Петерссон набрали очки в пятом матче кряду.

«Металлург» занимает восьмую строчку таблицы Восточной конференции, набрав 47 очков в 43 матчах. «Динамо» прервало четырехматчевую победную серию и после 43 матчей располагается на третьем месте на Западе, в активе подопечных Владимира Крикунова 56 очков.

«Металлург» в следующем матче примет 3 января екатеринбургский «Автомобилист», «Динамо» в тот же день сыграет на своем льду с пекинским «Куньлунем».

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