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18:16 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» прервал четырехматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ

ТАСС, 29 декабря. Магнитогорский «Металлург» по буллитам обыграл московское «Динамо» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбы забросили Сергей Мозякин (10-я минута), Егор Яковлев (14) и Томаш Филиппи (19, 60). Решающий буллит на счету Эрика О'Делла. У «Динамо» отличились Михаил Григорьев (11), Андре Петерссон (38), Дмитрий Моисеев (51) и Вадим Шипачев (54). На 18-й минуте лучший снайпер лиги Дмитрий Яшкин был удален до конца встречи за грубое нарушение на защитнике «Металлурга» Алексее Береглазове.

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«Динамо» не может победить в Магнитогорске с 10 октября 2011 года, когда столичный клуб выиграл со счетом 6:5, победная серия «Металлурга» дома насчитывает девять матчей. Для защитника «Динамо» Дмитрия Огурцова эта встреча стала 300-й в КХЛ. Лучший бомбардир лиги Шипачев и Петерссон набрали очки в пятом матче кряду.

«Металлург» занимает восьмую строчку таблицы Восточной конференции, набрав 47 очков в 43 матчах. «Динамо» прервало четырехматчевую победную серию и после 43 матчей располагается на третьем месте на Западе, в активе подопечных Владимира Крикунова 56 очков.

«Металлург» в следующем матче примет 3 января екатеринбургский «Автомобилист», «Динамо» в тот же день сыграет на своем льду с пекинским «Куньлунем».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также в воскресенье хабаровский «Амур» продлил победную серию до пяти матчей, обыграв в гостях владивостокский «Адмирал» (2:0), «Барыс» (Нур-Султан) переиграл дома «Автомобилист» (4:2), опередив екатеринбургский клуб и выйдя на третье место в таблице Восточной конференции.

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Металлург Мг
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ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 1829.12.2019, 15:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург"
Главные тренеры
Илья ВоробьевВладимир Крикунов
Вратари
Василий Кошечкин(Василий Кошечкин)Иван Бочаров(Александр Еременко)
1-й период
09:14Сергей Мозякин(Максим Матушкин)
10:37Михаил Григорьев(Микс Индрашис)
12:13Владимир Брюквин
13:30Егор Яковлев(Эрик О`Делл)
17:31Максим Матушкин
17:31Дмитрий Яшкин
17:31Дмитрий Яшкин
18:46Томаш Филиппи(Григорий Дронов, Андрей Нестрашил)
2-й период
22:16Микс Индрашис
28:51Богдан Потехин
35:53Никита Пивцакин
37:14Андре Петерссон(Вадим Шипачев)
37:42Максим Матушкин
3-й период
40:39Сергей Мозякин
48:14Командный штраф
50:57Дмитрий Моисеев(Михаил Григорьев, Дмитрий Огурцов)
53:17Вадим Шипачев(Андре Петерссон)
56:22Андрей Миронов
58:48Михал Чайковски
59:53Томаш Филиппи(Никита Пивцакин, Брэндон Козун)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Андрей Локтионов(Металлург Мг)
Статистика
12Штрафное время33
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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