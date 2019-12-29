«Спартак» в овертайме проиграл «Сочи» в матче КХЛ
СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. «Сочи» со счетом 1:0 победил в овертайме московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. «Сочи» со счетом 1:0 победил в овертайме московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Победную шайбу на 2-й минуте дополнительного периода шайбу забросил Сергей Шмелев. Голкипер «Сочи» Илья Проскуряков впервые за девять матчей в сезоне отстоял «на ноль», 32-летний вратарь отразил 20 бросков.
«Сочи» набрал 41 очко в 43 матчах и занимает девятую строчку таблицы Западной конференции. У «Спартака» прервалась серия из пяти побед, клуб идет пятым, подопечные Олега Знарка набрали 54 очка в 42 встречах.
В следующем матче «Сочи» 4 января дома встретится с лидером конференции ЦСКА. «Спартак» днем ранее примет подольский «Витязь».
|Александр Андриевский
|Олег Знарок
|Илья Проскуряков
|Юлиус Гудачек
|15:53
|Яков Рылов
|19:12
|Дмитрий Вишневский
|25:51
|Симон Бертильссон
|61:36
|Сергей Шмелев(Илья Проскуряков)
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)