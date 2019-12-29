«Спартак» в овертайме проиграл «Сочи» в матче КХЛ

Победную шайбу на 2-й минуте дополнительного периода шайбу забросил Сергей Шмелев. Голкипер «Сочи» Илья Проскуряков впервые за девять матчей в сезоне отстоял «на ноль», 32-летний вратарь отразил 20 бросков.

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