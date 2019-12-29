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19:31 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в овертайме проиграл «Сочи» в матче КХЛ

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. «Сочи» со счетом 1:0 победил в овертайме московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Победную шайбу на 2-й минуте дополнительного периода шайбу забросил Сергей Шмелев. Голкипер «Сочи» Илья Проскуряков впервые за девять матчей в сезоне отстоял «на ноль», 32-летний вратарь отразил 20 бросков.

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В предыдущем матче между командами, который прошел 20 декабря, москвичи также победили в овертайме со счетом 5:4. В сентябре «Сочи» победил в гостях красно-белых со счетом 1:0.

«Сочи» набрал 41 очко в 43 матчах и занимает девятую строчку таблицы Западной конференции. У «Спартака» прервалась серия из пяти побед, клуб идет пятым, подопечные Олега Знарка набрали 54 очка в 42 встречах.

В следующем матче «Сочи» 4 января дома встретится с лидером конференции ЦСКА. «Спартак» днем ранее примет подольский «Витязь».

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Главные тренеры
Александр АндриевскийОлег Знарок
Вратари
Илья ПроскуряковЮлиус Гудачек
1-й период
15:53Яков Рылов
19:12Дмитрий Вишневский
2-й период
25:51Симон Бертильссон
Овертайм
61:36Сергей Шмелев(Илья Проскуряков)
Статистика
2Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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