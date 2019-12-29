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20:18 (мск), источник: ТАСС

СКА впервые с 2012 года проиграл «Северстали» в КХЛ

ТАСС, 29 декабря. Череповецкая «Северсталь» в овертайме обыграла дома петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбы на счету Андрея Алексеева (3-я минута), Владислава Кодолы (38) и Игоря Гераськина (65). У СКА отличились Артем Зуб (18) и Андрей Кузьменко (29).

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Защитник СКА Зуб забросил 11-ю шайбу и стал лучшим снайпером клуба в текущем сезоне, сравнявшись с нападающим Йори Лехтерей.

«Северсталь» не могла победить СКА на протяжении 26 матчей кряду, до этого череповецкий клуб победил армейцев 18 ноября 2012 года (4:3, по буллитам).

«Северсталь» набрала 37 очков в 43 матчах и занимает 10-е место таблицы Западной конференции, СКА прервал трехматчевую серию побед и с 61 очком в 43 играх идет вторым.

В следующем матче «Северсталь» примет 3 января минское «Динамо», СКА в тот же день сыграет в гостях с хельсинским «Йокеритом».

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Северсталь
3:2ОТ
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СКА
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Главные тренеры
Андрей РазинАлексей Кудашов
Вратари
Владислав ПодъяпольскийМагнус Хелльберг
1-й период
02:42Андрей Алексеев(Вадим Кудако, Егор Морозов)
17:25Артем Зуб(Василий Токранов, Йори Лехтеря)
2-й период
21:02Владислав Кодола
21:22Сергей Плотников
25:16Артем Земченок
28:34Андрей Кузьменко(Игорь Ожиганов)
33:35Никита Хлыстов
34:25Йори Лехтеря
37:32Владислав Кодола(Александр Петунин, Даниил Вовченко)
3-й период
44:44Даниил Вовченко
44:44Ярослав Дыбленко
Овертайм
64:33Игорь Гераськин(Александр Петунин, Никита Хлыстов)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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