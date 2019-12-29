СКА впервые с 2012 года проиграл «Северстали» в КХЛ
ТАСС, 29 декабря. Череповецкая «Северсталь» в овертайме обыграла дома петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 29 декабря. Череповецкая «Северсталь» в овертайме обыграла дома петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы на счету Андрея Алексеева (3-я минута), Владислава Кодолы (38) и Игоря Гераськина (65). У СКА отличились Артем Зуб (18) и Андрей Кузьменко (29).
«Северсталь» не могла победить СКА на протяжении 26 матчей кряду, до этого череповецкий клуб победил армейцев 18 ноября 2012 года (4:3, по буллитам).
«Северсталь» набрала 37 очков в 43 матчах и занимает 10-е место таблицы Западной конференции, СКА прервал трехматчевую серию побед и с 61 очком в 43 играх идет вторым.
В следующем матче «Северсталь» примет 3 января минское «Динамо», СКА в тот же день сыграет в гостях с хельсинским «Йокеритом».
|Андрей Разин
|Алексей Кудашов
|Владислав Подъяпольский
|Магнус Хелльберг
|02:42
|Андрей Алексеев(Вадим Кудако, Егор Морозов)
|17:25
|Артем Зуб(Василий Токранов, Йори Лехтеря)
|21:02
|Владислав Кодола
|21:22
|Сергей Плотников
|25:16
|Артем Земченок
|28:34
|Андрей Кузьменко(Игорь Ожиганов)
|33:35
|Никита Хлыстов
|34:25
|Йори Лехтеря
|37:32
|Владислав Кодола(Александр Петунин, Даниил Вовченко)
|44:44
|Даниил Вовченко
|44:44
|Ярослав Дыбленко
|64:33
|Игорь Гераськин(Александр Петунин, Никита Хлыстов)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Павел Овчинников(Россия, Москва)