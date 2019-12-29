СКА впервые с 2012 года проиграл «Северстали» в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбы на счету Андрея Алексеева (3-я минута), Владислава Кодолы (38) и Игоря Гераськина (65). У СКА отличились Артем Зуб (18) и Андрей Кузьменко (29).

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Защитник СКА Зуб забросил 11-ю шайбу и стал лучшим снайпером клуба в текущем сезоне, сравнявшись с нападающим Йори Лехтерей.

«Северсталь» не могла победить СКА на протяжении 26 матчей кряду, до этого череповецкий клуб победил армейцев 18 ноября 2012 года (4:3, по буллитам).

«Северсталь» набрала 37 очков в 43 матчах и занимает 10-е место таблицы Западной конференции, СКА прервал трехматчевую серию побед и с 61 очком в 43 играх идет вторым.

В следующем матче «Северсталь» примет 3 января минское «Динамо», СКА в тот же день сыграет в гостях с хельсинским «Йокеритом».