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18:25 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский защитник Никита Крыскин покинул ХК «Динамо-Минск»

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский защитник Никита Крыскин покинул хоккейный клуб «Динамо-Минск», сообщили БЕЛТА в пресс-службе «зубров».

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Сообщается, что соглашение с защитником расторгнуто по соглашению сторон. В этом сезоне КХЛ Никита Крыскин провел 17 матчей, в которых набрал 3 очка при показателе полезности «-6».

Минское «Динамо» сегодня сыграет с одноклубниками из Риги на ледовой площадке «Минск-Арены». Начало встречи в 19.10.

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