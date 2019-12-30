Белорусский защитник Никита Крыскин покинул ХК «Динамо-Минск»
30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский защитник Никита Крыскин покинул хоккейный клуб «Динамо-Минск», сообщили БЕЛТА в
30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский защитник Никита Крыскин покинул хоккейный клуб «Динамо-Минск», сообщили БЕЛТА в
Сообщается, что соглашение с защитником расторгнуто по соглашению сторон. В этом сезоне КХЛ Никита Крыскин провел 17 матчей, в которых набрал 3 очка при показателе полезности «-6».
Минское «Динамо» сегодня сыграет с одноклубниками из Риги на ледовой площадке «Минск-Арены». Начало встречи в 19.10.