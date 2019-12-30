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19:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» выиграл второй матч за два дня и завершил 2019 год победой над конкурентом по «Востоку» КХЛ

Казахстанский «Барыс» одержал волевую победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 30 декабря, в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1.

На второй минуте Кори Кейн вывел «Куньлунь» вперед, но еще до перерыва «Барыс» переломил ход матча. Казахстанский клуб за две с половиной минуты не только отыгрался, но и вышел вперед: на 15-й минуте забил Корбэн Найт, которому ассистировали Роман Старченко и Даррен Диц, а на 18-й большинство реализовал Дастин Бойд — в атаке поучаствовали Егор Петухов и все тот же Диц.

Прошедший матч стал для «Барыса» вторым за два дня. Вчера, 29 декабря, казахстанский клуб дома со счетом 4:2 победил «Автомобилист» из Екатеринбурга.

C 55 очками «Барыс» идет третьим в Восточной конференции, а «Куньлунь» с 48 баллами занимает здесь же пятое место. В таблице дивизиона Чернышева казахстанский клуб расположился вторым, а китайский — третьим.

Следующий матч «Барыс» проведет уже в 2020 году. Казахстанский клуб ждет гостевая серия из трех игр, в первой из которых 4 января соперником станет рижское «Динамо».

Барыс
2:1
2:1, 0:0, 0:0
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 1930.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаКурт Фрэйзер
Вратари
Эдвард ПаскуалеДжереми Смит
1-й период
01:48Кори Кейн(Гриффин Райнхарт, Тайлер Вонг)
04:37Командный штраф
08:59Брэндон Йип
12:46Тревор Мерфи
14:50Корбан Найт(Роман Старченко, Даррен Дитц)
15:48Хантер Шинкарук
15:48Хантер Шинкарук
17:25Дастин Бойд(Егор Петухов, Даррен Дитц)
2-й период
20:52Дастин Бойд
38:01Андрей Шустр
3-й период
44:08Командный штраф
46:10Даррен Дитц
Статистика
4Штрафное время22
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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