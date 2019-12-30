«Барыс» выиграл второй матч за два дня и завершил 2019 год победой над конкурентом по «Востоку» КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 30 декабря, в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1.

На второй минуте Кори Кейн вывел «Куньлунь» вперед, но еще до перерыва «Барыс» переломил ход матча. Казахстанский клуб за две с половиной минуты не только отыгрался, но и вышел вперед: на 15-й минуте забил Корбэн Найт, которому ассистировали Роман Старченко и Даррен Диц, а на 18-й большинство реализовал Дастин Бойд — в атаке поучаствовали Егор Петухов и все тот же Диц.

Прошедший матч стал для «Барыса» вторым за два дня. Вчера, 29 декабря, казахстанский клуб дома со счетом 4:2 победил «Автомобилист» из Екатеринбурга.

C 55 очками «Барыс» идет третьим в Восточной конференции, а «Куньлунь» с 48 баллами занимает здесь же пятое место. В таблице дивизиона Чернышева казахстанский клуб расположился вторым, а китайский — третьим.