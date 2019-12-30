Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА
Локомотив
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит
Витязь
01
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Словакия U20
Швейцария U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
США U20
Чехия U20
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Динамо Р
01
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Казахстан U20
Швеция U20
26
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Германия U20
Канада U20
14
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Авангард
15
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Куньлунь
21
Хоккей. НХЛ
31.12
Питтсбург Пингвинз
Оттава Сенаторз
Все события
Фоторепортажи
20Лучшие спортивные фото 2019 года
13Кого потерял спорт в 2019 году
19:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Мне нравятся этот город и команда». Тренер «Куньлуня» назвал сильную сторону «Барыса»

Главный тренер китайского «Куньлуня» Курт Фрейзер после матча с «Барысом» в КХЛ рассказал на пресс-конференции, что беспокоило его перед матчем в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz. Также специалист прокомментировал четырехматчевую серию с казахстанскими соперниками.

Наверх

Казахстанский клуб выиграл заключительный матч домашней серии со счетом 2:1.

«Перед началом матча меня несколько беспокоило, как мы сумеем провести первые минуты. И жизнь показала, что беспокойство было не напрасным. Мы начали медленно. Были проблемы с удалениями. Оказались позади и до конца матча соперника не догнали.

Но мне нравится приезжать сюда — тут прекрасный город, арена и очень хорошая команда. Мне нравится играть с «Барысом». Команда играет с хороший хоккей, в ней чувствуется тренерская рука. В этом сезоне наша серия вышла увлекательной — счет по победам 2:2. Надеюсь, со временем найдем способ обыгрывать «Барыс» чаще, — подытожил Фрейзер.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ для «Барыса» продолжится 4 января, когда подопечные Андрея Скабелки выйдут на лед против «Динамо» в Риге. Затем столичный клуб сыграет с «Авангардом» (6 января) и «Нефтехимиком» (8 января).

Барыс
2:1
2:1, 0:0, 0:0
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 1930.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 5127 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаКурт Фрэйзер
Вратари
Эдвард ПаскуалеДжереми Смит
1-й период
01:48Кори Кейн(Гриффин Райнхарт, Тайлер Вонг)
04:37Командный штраф
08:59Брэндон Йип
12:46Тревор Мерфи
14:50Корбан Найт(Роман Старченко, Даррен Дитц)
15:48Хантер Шинкарук
15:48Хантер Шинкарук
17:25Дастин Бойд(Егор Петухов, Даррен Дитц)
2-й период
20:52Дастин Бойд
38:01Андрей Шустр
3-й период
44:08Командный штраф
46:10Даррен Дитц
Статистика
4Штрафное время22
6Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Куньлунь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Не отвечали на провокации канадцев". Форвард "Барыса" - об агрессии "Куньлуня", моментах и победе
От капитана сборной России ждали феерии, а он проваливает МЧМ
Сборная России ответила на извинения канадских хоккеистов
Александр Емельяненко объяснил правила боя против Кадырова
Кадровая революция «Локомотива»: начало придется на зиму?
Российского хоккеиста наказали на МЧМ за удар головой американца
Руководство ВФЛА ответило на письмо Ласицкене
Победа Канады отбросила Россию на последнее место в группе МЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь