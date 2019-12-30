«Мне нравятся этот город и команда». Тренер «Куньлуня» назвал сильную сторону «Барыса»

Казахстанский клуб выиграл заключительный матч домашней серии со счетом 2:1.

«Перед началом матча меня несколько беспокоило, как мы сумеем провести первые минуты. И жизнь показала, что беспокойство было не напрасным. Мы начали медленно. Были проблемы с удалениями. Оказались позади и до конца матча соперника не догнали.

Но мне нравится приезжать сюда — тут прекрасный город, арена и очень хорошая команда. Мне нравится играть с «Барысом». Команда играет с хороший хоккей, в ней чувствуется тренерская рука. В этом сезоне наша серия вышла увлекательной — счет по победам 2:2. Надеюсь, со временем найдем способ обыгрывать «Барыс» чаще, — подытожил Фрейзер.