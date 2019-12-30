«Мы заслуживаем полную арену!». Скабелка — о двух победах «Барыса» за два дня, похвале от соперника и травмированных игроках

После выигрыша у соперников из Китая казахстанская команда набрала 55 очков и вплотную приблизилась к идущему выше на «Востоке» омскому «Авангарду».

— Спасибо Курту Фрейзеру за хорошие слова про «Барыс», город и болельщиков. Это все правда. Очень хорошая атмосфера. Я бы хотел сначала всех поздравить с Новым годом. Пожелать, если болеть, то только за «Барыс». Всем здоровья и всего самого наилучшего. Мы хотим видеть полные трибуны на стадионе в новом году. Я надеюсь, что команда заслуживает полного стадиона своей самоотдачей и своей игрой.

Что касается сегодняшней игры, то мы опасались этого матча. Четвертый матч за шесть дней, но ребята — молодцы. Проделали хорошую работу, несмотря на такой гол в начале матча. Команда не сбавила. Первый период нам удался — мы много играли в зоне соперника. Забили два гола. Но когда ты ведешь в одну шайбу, есть вероятность пропустить контратаку или рикошет. Но здорово сыграл Эдди Паскуале. То, что мы не забили, это одно, но не пропустить — важнее. Пару дней восстановимся и готовимся дальше. Все только начинается, основное.

— Прокомментируйте реализацию большинства. Это усталость или соперник знал?

— Мы создали достаточно моментов. Мы успели забить первый гол до того, как соперник доехал до своей зоны, и реализовали одно большинство. У нас было достаточно моментов. И вратарь, и соперник хорошо играли, но у нас были шансы забить.

— Хотели бы узнать ситуацию с Асетовым?

— Все хорошо. У него серьезное рассечение. Его зашили. Нужно несколько дней, чтобы затянулась рана.

— А что со Сведбергом?

— Его мы ждем к середине января. Ко второму выезду, который мы начинаем в Хельсинки. Он, скорее всего, поедет.

— А с Ииро Пакариненом?

— С ним посложнее. До конца января мы его точно не увидим. Возможно, что в феврале. Сейчас он набирает кондиции.