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20:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы заслуживаем полную арену!». Скабелка — о двух победах «Барыса» за два дня, похвале от соперника и травмированных игроках

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после волевой победы над китайским «Куньлунем» в КХЛ рассказал нагрузке после четырех матчей и отдаче своих игроков, передает корреспондент Vesti.kz. По словам специалиста, борьба на турнире только начинается.

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После выигрыша у соперников из Китая казахстанская команда набрала 55 очков и вплотную приблизилась к идущему выше на «Востоке» омскому «Авангарду».

— Спасибо Курту Фрейзеру за хорошие слова про «Барыс», город и болельщиков. Это все правда. Очень хорошая атмосфера. Я бы хотел сначала всех поздравить с Новым годом. Пожелать, если болеть, то только за «Барыс». Всем здоровья и всего самого наилучшего. Мы хотим видеть полные трибуны на стадионе в новом году. Я надеюсь, что команда заслуживает полного стадиона своей самоотдачей и своей игрой.

Что касается сегодняшней игры, то мы опасались этого матча. Четвертый матч за шесть дней, но ребята — молодцы. Проделали хорошую работу, несмотря на такой гол в начале матча. Команда не сбавила. Первый период нам удался — мы много играли в зоне соперника. Забили два гола. Но когда ты ведешь в одну шайбу, есть вероятность пропустить контратаку или рикошет. Но здорово сыграл Эдди Паскуале. То, что мы не забили, это одно, но не пропустить — важнее. Пару дней восстановимся и готовимся дальше. Все только начинается, основное.

— Прокомментируйте реализацию большинства. Это усталость или соперник знал?

— Мы создали достаточно моментов. Мы успели забить первый гол до того, как соперник доехал до своей зоны, и реализовали одно большинство. У нас было достаточно моментов. И вратарь, и соперник хорошо играли, но у нас были шансы забить.

— Хотели бы узнать ситуацию с Асетовым?

— Все хорошо. У него серьезное рассечение. Его зашили. Нужно несколько дней, чтобы затянулась рана.

— А что со Сведбергом?

— Его мы ждем к середине января. Ко второму выезду, который мы начинаем в Хельсинки. Он, скорее всего, поедет.

— А с Ииро Пакариненом?

— С ним посложнее. До конца января мы его точно не увидим. Возможно, что в феврале. Сейчас он набирает кондиции.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ для «Барыса» продолжится 4 января, когда подопечные Андрея Скабелки выйдут на лед против «Динамо» в Риге. Затем столичный клуб сыграет с «Авангардом» (6 января) и «Нефтехимиком» (8 января).

Барыс
2:1
2:1, 0:0, 0:0
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 1930.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 5127 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаКурт Фрэйзер
Вратари
Эдвард ПаскуалеДжереми Смит
1-й период
01:48Кори Кейн(Гриффин Райнхарт, Тайлер Вонг)
04:37Командный штраф
08:59Брэндон Йип
12:46Тревор Мерфи
14:50Корбан Найт(Роман Старченко, Даррен Дитц)
15:48Хантер Шинкарук
15:48Хантер Шинкарук
17:25Дастин Бойд(Егор Петухов, Даррен Дитц)
2-й период
20:52Дастин Бойд
38:01Андрей Шустр
3-й период
44:08Командный штраф
46:10Даррен Дитц
Статистика
4Штрафное время22
6Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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