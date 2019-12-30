Минское «Динамо» проиграло 12-й матч подряд и опустилось на последнее место в КХЛ

Рижане активно начали атаковать соперников, но, заработав удаление защитника Оскарса Бартулиса, сбросили скорости. Минчане не воспользовались этим, к тому же лишились своего форварда Игоря Мартынова. В середине периода гости осмелели, для «зубров» выдались два опасных момента. За 3 секунды до первого перерыва шайбу в ворота Дэнни Тэйлора забросил защитник рижан Робертс Мамчицс.

Во второй двадцатиминутке гости осторожничали, изредка переходя в атаку и расстреливая ворота голкипера минчан с дистанции. Цифры на табло не изменились до второго перерыва.

В третьем периоде «зубры» пытались восстановить равновесие. Однако оппоненты продолжали держать в напряжении Дэнни Тэйлора, периодически создавая опасные моменты. На 54-й минуте противостояния нападающий рижан Картер Эштон удвоил преимущество своей команды. Минчане так и не смогли забить ни одной шайбы.