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22:24 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» проиграло 12-й матч подряд и опустилось на последнее место в КХЛ

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли одноклубникам из Риги в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). Для подопечных Крэйга Вудкрофта это 12-е поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Рижане активно начали атаковать соперников, но, заработав удаление защитника Оскарса Бартулиса, сбросили скорости. Минчане не воспользовались этим, к тому же лишились своего форварда Игоря Мартынова. В середине периода гости осмелели, для «зубров» выдались два опасных момента. За 3 секунды до первого перерыва шайбу в ворота Дэнни Тэйлора забросил защитник рижан Робертс Мамчицс.

Во второй двадцатиминутке гости осторожничали, изредка переходя в атаку и расстреливая ворота голкипера минчан с дистанции. Цифры на табло не изменились до второго перерыва.

В третьем периоде «зубры» пытались восстановить равновесие. Однако оппоненты продолжали держать в напряжении Дэнни Тэйлора, периодически создавая опасные моменты. На 54-й минуте противостояния нападающий рижан Картер Эштон удвоил преимущество своей команды. Минчане так и не смогли забить ни одной шайбы.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 3 января в гостях у череповецкой «Северстали».

Динамо Мн
0:2
0:1, 0:0, 0:1
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 1930.12.2019, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 8885 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтГиртс Анкипанс
Вратари
Дэнни ТэйлорАлександр Салак(Янис Ворис)
1-й период
02:23Оскар Бартулис
04:43Игорь Мартынов
05:19Александр Салак
15:05Командный штраф
19:57Робертс Мамчицс(Робертс Липсбергс, Микелис Редлихс)
3-й период
43:57Олег Евенко
53:27Картер Эштон
53:38Оскар Бартулис
Статистика
4Штрафное время8
4Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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