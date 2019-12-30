Шайба Окулова принесла ЦСКА победу над «Локомотивом» в овертайме матча КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Победную шайбу забросил нападающий ЦСКА Константин Окулов (65-я минута), также он отличился на 15-й минуте. Кроме него, в составе армейцев отличились Максим Мамин (34) и Иржи Секач (59), у «Локомотива» шайбы забросили Николай Коваленко (40), Стефан Да Коста (49), Александр Свитов (52). ЦСКА вел со счетом 2:0 к концу второго периода, однако «Локомотив» сумел отыграть отставание и выйти вперед. За 1 минуту 26 секунд до конца третьего периода Секач сравнял счет и перевел игру в овертайм.

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Команды встретились во второй раз в сезоне. В первом матче армейцы дома победили «Локомотив» со счетом 5:2, встреча прошла 16 сентября.

ЦСКА упрочил лидерство в Западной конференции, набрав 63 очка в 42 матчах. «Локомотив» располагается на шестом месте, имея в активе 49 очков в 43 играх. «Локомотив» потерпел третье поражение подряд. Армейцы в следующем матче на выезде сыграют с «Сочи» 4 января, «Локомотив» примет хабаровский «Амур» 3 января.

В других встречах дня «Барыс» из Нур-Султана на своем льду победил пекинский «Куньлунь» (2:1), «Йокерит» из Хельсинки дома обыграл «Витязь» (4:1), подмосковный клуб потерпел четвертое поражение подряд. Рижское «Динамо» в третий раз в сезоне обыграло одноименную команду из Минска, победив на выезде — 2:0. Рижане прервали серию из девяти поражений подряд, минчане потерпели 12-е поражение кряду (последнюю победу минское «Динамо» одержало 23 ноября, в гостях обыграв омский «Авангард»).

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