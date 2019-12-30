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22:33 (мск), источник: ТАСС

Шайба Окулова принесла ЦСКА победу над «Локомотивом» в овертайме матча КХЛ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своем льду в овертайме обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на «ЦСКА-Арене» в присутствии 9218 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Победную шайбу забросил нападающий ЦСКА Константин Окулов (65-я минута), также он отличился на 15-й минуте. Кроме него, в составе армейцев отличились Максим Мамин (34) и Иржи Секач (59), у «Локомотива» шайбы забросили Николай Коваленко (40), Стефан Да Коста (49), Александр Свитов (52). ЦСКА вел со счетом 2:0 к концу второго периода, однако «Локомотив» сумел отыграть отставание и выйти вперед. За 1 минуту 26 секунд до конца третьего периода Секач сравнял счет и перевел игру в овертайм.

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Команды встретились во второй раз в сезоне. В первом матче армейцы дома победили «Локомотив» со счетом 5:2, встреча прошла 16 сентября.

ЦСКА упрочил лидерство в Западной конференции, набрав 63 очка в 42 матчах. «Локомотив» располагается на шестом месте, имея в активе 49 очков в 43 играх. «Локомотив» потерпел третье поражение подряд. Армейцы в следующем матче на выезде сыграют с «Сочи» 4 января, «Локомотив» примет хабаровский «Амур» 3 января.

В других встречах дня «Барыс» из Нур-Султана на своем льду победил пекинский «Куньлунь» (2:1), «Йокерит» из Хельсинки дома обыграл «Витязь» (4:1), подмосковный клуб потерпел четвертое поражение подряд. Рижское «Динамо» в третий раз в сезоне обыграло одноименную команду из Минска, победив на выезде — 2:0. Рижане прервали серию из девяти поражений подряд, минчане потерпели 12-е поражение кряду (последнюю победу минское «Динамо» одержало 23 ноября, в гостях обыграв омский «Авангард»).

Во время загрузки произошла ошибка.

Челябинский «Трактор» на своем льду уступил «Авангарду» (1:5), форвард омичей Денис Зернов провел первую игру в текущем сезоне, оправившись от травмы. Капитан «Авангарда» Алексей Емелин получил травму в первом периоде, он столкнулся с воротами и покинул лед при помощи врачей.

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ЦСКА
4:3ОТ
1:0, 1:1, 1:2
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 1930.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь НикитинМайк Пелино
Вратари
Илья СорокинАлександр Лазушин
1-й период
03:36Михаил Сидоров
13:26Никита Нестеров
14:47Константин Окулов(Алексей Марченко)
2-й период
21:22Клас Дальбек
33:37Максим Мамин(Линден Вей, Никита Нестеров)
34:15Мэт Робинсон
39:40Николай Коваленко(Денис Алексеев)
3-й период
41:07Антон Слепышев
45:37Антон Слепышев
45:37Андрей Марков
46:20Линден Вей
46:20Андрей Марков
46:20Андрей Марков
48:02Стефан Да Коста(Владимир Ткачев)
51:14Александр Свитов(Роман Савченко)
58:30Иржи Секач(Богдан Киселевич, Константин Окулов)
Овертайм
64:42Константин Окулов(Максим Шалунов)
Статистика
12Штрафное время34
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
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