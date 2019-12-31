Пока «Динамо» и Вудкрофт горят всем подряд, тренеры из Беларуси успешны за рубежом: бьются за плей-офф, берут титулы
Но не все.
Но не все.
Минское «Динамо» под руководством канадца Крэйга Вудкрофта продолжает радовать соперников и огорчать своих болельщиков. Уступив дома рижским одноклубникам (0:2), «зубры» установили новый антирекорд по поражениям подряд. Теперь их у динамовцев уже 12, и команда вновь опустилась на последнее место в сводной таблице КХЛ.
Такие результаты заставляют задуматься о целесообразности работы в Минске иностранного тренера. К примеру,
Но Андриевский не возглавил минчан, зато пригодился в другом клубе КХЛ, который имеет шансы на
Сезон-2018/19 для «леопардов» начался неудачно. К концу октября команда, которая прежде стабильно попадала в
Тогда же появилась новость, что «Сочи»
Андриевский сразу взялся за тактические изменения, увеличил интенсивность тренировок и обозначил задачу команде — попадание в
Перед сезоном Андриевский мог возглавить «Динамо» (и договоренности даже было публично объявлено), но руководство клуба выставило условие — играть по формуле «4+1». Сделка сорвалась, и потом пришел Вудкрофт, с которым от формул отступают как угодно. Пару недель назад Андриевский приезжал в Минск и положил «зубров» на лопатки 5:2, чем сделал свой вклад в обновление клубного антирекорда по количеству поражений подряд.
Второй сезон белорус трудится в Казахстане, помимо клуба возглавляя сборную. Дела за границей у Скабелки идут хорошо. В минувшем сезоне «Барыс» стал вторым в Восточной конференции и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. В мае тренер вернул Казахстан в сильнейший дивизион ЧМ и утер нос белорусской сборной в овертайме 3:2. Неудивительно, что по итогам сезона Скабелку признали лучшим тренером Беларуси и номинировали на звание лучшего тренера КХЛ — фактически коуч вошел в топ-6 лиги.
Сейчас «Барыс» идет в своем прошлогоднем графике набора очков — у команды 24 победы в 42 матчах. Хотя в «регулярке» не обходилось без спадов. Например, в октябре «Барыс» не мог выиграть пять матчей кряду или уступал в восьми домашних встречах из 11. Тем не менее такого выступления хватает, чтобы идти третьими в конференции.
С «Динамо» в этом чемпионате «Барыс» белоруса встречался дважды — и оба раза победил.
После «Слована» без работы белорусский коуч находился ровно год. В апреле 2019-го Занковец принял питерскую команду в ВХЛ. Интересно, что после заключения контракта на тренера выходило минское «Динамо», но было уже поздно.
В Питере Занкоцвец собрал штаб из белорусских специалистов, куда вошел и его сын Владислав. Не обошлось без приглашения хоккеиста с Родины. Им стал нападающий Артур Гаврус. С ним Занковец точно не ошибся. Прямо сейчас белорус лучший нападающий «Динамо». Гаврус сыграл во всех 39 матчах и набрал 29 (12+17) очков.
Хорошо смотрится и само «Динамо». Занковцу удалось вернуть клуб в топы лиги после 14-го места в прошлом сезоне. Прямо сейчас питерцы идут на первой строчке в сводной таблице лиги, выиграв 30 матчей из 39.
Главный тренер той самой юниорской сборной Беларуси, пошумевшей на ЧМ-2019 и занявшей пятое место в элите благодаря победам над Чехией и Финляндией. На майском заседании исполкома ФХБ Есаулова неожиданно сняли с поста, назначив Александра Руммо, а тренеру посулили работу в «Париматч-Экстралиге», чтобы он развивался как специалист.
Но в чемпионате Беларуси амбициозный тренер не пригодился и вообще несколько месяцев просидел без места. Осенью Есаулов решился на неожиданный вояж на Восток — в середине ноября возглавил китайский «ОРДЖИ-2», выступающий в МХЛ. Белорус принял команду в бедственном состоянии: все 29 матчей «регулярки» были проиграны, а в ворота китайцев к тому моменту влетело 205 шайб.
На помощь Есаулов выписал из расформированной команды «Беларусь U-20» троих хоккеистов — вратаря Ростислава Зиновенко, защитника Антона Седова и нападающего Егора Буяльского. Однако даже белорусский десант не в силах спасти «ОРДЖИ-2». Команда без шансов проигрывает матч за матчем. Сейчас клуб Есаулова продолжает идти на последнем месте в МХЛ с 42 поражениями и нулем в графе «победы».
Польский клуб и белорусский тренер нашли друг друга. Два прошлых сезона «Тыхы» под руководством Гусова становился чемпионом страны. Все шансы у команды повторить успех и в этом сезоне. После 32 матчей «Тыхы» идет на первом месте в «регулярке», обходя ближайшего преследователя на три очка. В борьбе за титул белорусскому тренеру помогают соотечественники Александр Еронов и Алексей Ефименко.
Что касается других польских турниров, то в сентябре команда Гусова взяла Суперкубок, обыграв «Ястшембе» 6:1. В Кубке «Тыхы» ожидала неудача. На днях команда не сумела выйти в «финал четырех», проиграв по буллитам «Ре-Пласт Унии» (2:3).