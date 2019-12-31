Пока «Динамо» и Вудкрофт горят всем подряд, тренеры из Беларуси успешны за рубежом: бьются за плей-офф, берут титулы

Источник: РИА "Новости"

Минское «Динамо» под руководством канадца Крэйга Вудкрофта продолжает радовать соперников и огорчать своих болельщиков. Уступив дома рижским одноклубникам (0:2), «зубры» установили новый антирекорд по поражениям подряд. Теперь их у динамовцев уже 12, и команда вновь опустилась на последнее место в сводной таблице КХЛ.

Такие результаты заставляют задуматься о целесообразности работы в Минске иностранного тренера. К примеру, экс-спортдир «Динамо» Олег Иванов считает, что Александр Андриевский на посту рулевого «зубров» работал бы эффективнее, чем Вудкрофт с его ростером и условиями.

Но Андриевский не возглавил минчан, зато пригодился в другом клубе КХЛ, который имеет шансы на плей-офф. Да и вообще как там наши в других командах?

Александр Андриевский, «Сочи» (КХЛ)

Источник: РИА "Новости"

Сезон-2018/19 для «леопардов» начался неудачно. К концу октября команда, которая прежде стабильно попадала в плей-офф, шла на десятом месте в Западной конференции, выиграв всего шесть матчей из 22. Из-за этого поста лишился Сергей Зубов, а «и.о.» Леониду Бересневу не удалось за короткий срок исправить ситуацию.

Тогда же появилась новость, что «Сочи» вот-вот возглавит Александр Андриевский. Гендир клуба Сергей Воропаев сначала назвал информацию слухом, а через три дня представил белоруса как нового главного тренера с контрактом до конца сезона.

Андриевский сразу взялся за тактические изменения, увеличил интенсивность тренировок и обозначил задачу команде — попадание в плей-офф. После неудачных игр тренер вообще обещал наказать нескольких хоккеистов за нарушение дисциплины на льду. Андриевскому удалось встряхнуть «Сочи», который с ходу выиграл три матча подряд. Всего под руководством белорусского коуча «леопарды» провели 21 поединок, 11 из них стали победными. На небольшую новогоднюю паузу команда уходит девятой в конференции. До восьмого места, которое занимает «Витязь», шесть очков отставания. Правда, у подольчан на одну игру меньше.

Перед сезоном Андриевский мог возглавить «Динамо» (и договоренности даже было публично объявлено), но руководство клуба выставило условие — играть по формуле «4+1». Сделка сорвалась, и потом пришел Вудкрофт, с которым от формул отступают как угодно. Пару недель назад Андриевский приезжал в Минск и положил «зубров» на лопатки 5:2, чем сделал свой вклад в обновление клубного антирекорда по количеству поражений подряд.

Андрей Скабелка, «Барыс» (КХЛ)

Источник: РИА "Новости"

Второй сезон белорус трудится в Казахстане, помимо клуба возглавляя сборную. Дела за границей у Скабелки идут хорошо. В минувшем сезоне «Барыс» стал вторым в Восточной конференции и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. В мае тренер вернул Казахстан в сильнейший дивизион ЧМ и утер нос белорусской сборной в овертайме 3:2. Неудивительно, что по итогам сезона Скабелку признали лучшим тренером Беларуси и номинировали на звание лучшего тренера КХЛ — фактически коуч вошел в топ-6 лиги.

Сейчас «Барыс» идет в своем прошлогоднем графике набора очков — у команды 24 победы в 42 матчах. Хотя в «регулярке» не обходилось без спадов. Например, в октябре «Барыс» не мог выиграть пять матчей кряду или уступал в восьми домашних встречах из 11. Тем не менее такого выступления хватает, чтобы идти третьими в конференции.

С «Динамо» в этом чемпионате «Барыс» белоруса встречался дважды — и оба раза победил.

Эдуард Занковец, «Динамо» Санкт-Петербург (ВХЛ)

Источник: РИА "Новости"

После «Слована» без работы белорусский коуч находился ровно год. В апреле 2019-го Занковец принял питерскую команду в ВХЛ. Интересно, что после заключения контракта на тренера выходило минское «Динамо», но было уже поздно.

В Питере Занкоцвец собрал штаб из белорусских специалистов, куда вошел и его сын Владислав. Не обошлось без приглашения хоккеиста с Родины. Им стал нападающий Артур Гаврус. С ним Занковец точно не ошибся. Прямо сейчас белорус лучший нападающий «Динамо». Гаврус сыграл во всех 39 матчах и набрал 29 (12+17) очков.

Хорошо смотрится и само «Динамо». Занковцу удалось вернуть клуб в топы лиги после 14-го места в прошлом сезоне. Прямо сейчас питерцы идут на первой строчке в сводной таблице лиги, выиграв 30 матчей из 39.

Евгений Есаулов, «ОРДЖИ-2» (МХЛ)

Главный тренер той самой юниорской сборной Беларуси, пошумевшей на ЧМ-2019 и занявшей пятое место в элите благодаря победам над Чехией и Финляндией. На майском заседании исполкома ФХБ Есаулова неожиданно сняли с поста, назначив Александра Руммо, а тренеру посулили работу в «Париматч-Экстралиге», чтобы он развивался как специалист.

Но в чемпионате Беларуси амбициозный тренер не пригодился и вообще несколько месяцев просидел без места. Осенью Есаулов решился на неожиданный вояж на Восток — в середине ноября возглавил китайский «ОРДЖИ-2», выступающий в МХЛ. Белорус принял команду в бедственном состоянии: все 29 матчей «регулярки» были проиграны, а в ворота китайцев к тому моменту влетело 205 шайб.

На помощь Есаулов выписал из расформированной команды «Беларусь U-20» троих хоккеистов — вратаря Ростислава Зиновенко, защитника Антона Седова и нападающего Егора Буяльского. Однако даже белорусский десант не в силах спасти «ОРДЖИ-2». Команда без шансов проигрывает матч за матчем. Сейчас клуб Есаулова продолжает идти на последнем месте в МХЛ с 42 поражениями и нулем в графе «победы».

Андрей Гусов, «Тыхы» (Польша)

Польский клуб и белорусский тренер нашли друг друга. Два прошлых сезона «Тыхы» под руководством Гусова становился чемпионом страны. Все шансы у команды повторить успех и в этом сезоне. После 32 матчей «Тыхы» идет на первом месте в «регулярке», обходя ближайшего преследователя на три очка. В борьбе за титул белорусскому тренеру помогают соотечественники Александр Еронов и Алексей Ефименко.