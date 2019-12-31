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15:11 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ признала форварда «Барыса» Старченко лучшим

Форвард «Барыса» и сборной Казахстана Роман Старченко признан лучшим нападающим в КХЛ по итогам декабря, сообщает официальный сайт лиги.

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В уходящем месяце Старченко забил больше других игроков лиги, а его восемь шайб помогли клубу выиграть семь из 11 матчей. Казахстанец оформлял дубли в ворота «Сочи» (4:1) и «Автомобилиста» (4:2), а его голы в этих встречах и в игре с минским «Динамо» (5:1) становились победными.

Также в активе Старченко — три результативные передачи при показателе полезности «+6», 27 бросков по воротам и шесть заблокированных бросков.

Лучшим вратарем декабря признан Якуб Коварж из «Автомобилиста», защитником — Микко Лехтонен из «Йокерита», а новичком — защитник «Спартака» Аким Тришин.

Лучших игроков по итогам недели и месяца определяет специальная комиссия КХЛ на основании статических данных.

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