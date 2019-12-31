КХЛ признала форварда «Барыса» Старченко лучшим

В уходящем месяце Старченко забил больше других игроков лиги, а его восемь шайб помогли клубу выиграть семь из 11 матчей. Казахстанец оформлял дубли в ворота «Сочи» (4:1) и «Автомобилиста» (4:2), а его голы в этих встречах и в игре с минским «Динамо» (5:1) становились победными.