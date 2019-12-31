КХЛ признала форварда «Барыса» Старченко лучшим
Форвард «Барыса» и сборной Казахстана Роман Старченко признан лучшим нападающим в КХЛ по итогам декабря, сообщает официальный сайт лиги.
Форвард «Барыса» и сборной Казахстана Роман Старченко признан лучшим нападающим в КХЛ по итогам декабря, сообщает официальный сайт лиги.
В уходящем месяце Старченко забил больше других игроков лиги, а его восемь шайб помогли клубу выиграть семь из 11 матчей. Казахстанец оформлял дубли в ворота «Сочи» (4:1) и «Автомобилиста» (4:2), а его голы в этих встречах и в игре с минским «Динамо» (5:1) становились победными.
Также в активе Старченко — три результативные передачи при показателе полезности «+6», 27 бросков по воротам и шесть заблокированных бросков.
Лучшим вратарем декабря признан Якуб Коварж из «Автомобилиста», защитником — Микко Лехтонен из «Йокерита», а новичком — защитник «Спартака» Аким Тришин.
Лучших игроков по итогам недели и месяца определяет специальная комиссия КХЛ на основании статических данных.