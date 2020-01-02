Степанов — о минском «Динамо»: К сожалению, команде уже не помочь

Нападающий на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новогоднее поздравление. Один из подписчиков написал в комментариях: «Андрей, с Новым годом! Я болельщик “Динамо” Минск. Очень сожалею, что ты сейчас не в команде. Думаю, ты мог бы ей помочь. Всего наилучшего тебе и твоей семье!». Хоккеист написал в ответ: «К сожалению, ей уже не помочь».