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16:59 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» отправилось на выездной матч чемпионата КХЛ против «Северстали» без Андрея Костицына

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» отправились в Череповец на очередную игру в рамках чемпионата КХЛ против местной «Северстали», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт взял на выезд 23 игрока:

  • вратари — Михаил Карнаухов, Дэнни Тэйлор, Никита Толопило.
  • защитники — Дмитрий Знахаренко, Кирилл Готовец, Олег Евенко, Владислав Еременко, Павел Денисов, Марк-Андре Граньяни, Роман Достанко.
  • нападающие — Александр Павлович, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Игорь Мартынов, Александр Когалев, Шейн Принс, Артем Демков, Райан Спунер, Евгений Дадонов, Иван Дроздов, Михаил Стефанович, Артем Аносов, Андрей Павленко.

По медицинским показаниям в Минске остались Андрей Костицын, Вячеслав Грецкий, Джо Морроу, Франсис Паре.

На данный момент минское «Динамо» с 28 очками после 42 игр занимает последнее место в чемпионате КХЛ. «Северсталь» провела на одну игру больше нежели белорусская команда и имеет в своем активе 37 баллов, располагаясь на 10 строке в турнирной таблице Западной конференции.

В нынешнем сезоне эти соперники провели между собой две встречи, и оба раза победу в серии буллитов отпраздновали череповчане. Сперва «Северсталь» 26 сентября выиграла со счетом 3:2 у себя дома, а затем взяла верх 4:3 в поединке, который прошел в Минске 6 декабря.

Завтрашний матч начнется в 17:00 по белорусскому времени. После этого «Динамо» вернется в Минск.

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