Минское «Динамо» отправилось на выездной матч чемпионата КХЛ против «Северстали» без Андрея Костицына

Главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт взял на выезд 23 игрока:
По медицинским показаниям в Минске остались Андрей Костицын, Вячеслав Грецкий, Джо Морроу, Франсис Паре.
На данный момент минское «Динамо» с 28 очками после 42 игр занимает последнее место в чемпионате КХЛ. «Северсталь» провела на одну игру больше нежели белорусская команда и имеет в своем активе 37 баллов, располагаясь на 10 строке в турнирной таблице Западной конференции.
В нынешнем сезоне эти соперники провели между собой две встречи, и оба раза победу в серии буллитов отпраздновали череповчане. Сперва «Северсталь» 26 сентября выиграла со счетом 3:2 у себя дома, а затем взяла верх 4:3 в поединке, который прошел в Минске 6 декабря.
Завтрашний матч начнется в 17:00 по белорусскому времени. После этого «Динамо» вернется в Минск.