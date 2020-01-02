Минское «Динамо» отправилось на выездной матч чемпионата КХЛ против «Северстали» без Андрея Костицына

Главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт взял на выезд 23 игрока:

вратари — Михаил Карнаухов, Дэнни Тэйлор, Никита Толопило.

— Михаил Карнаухов, Дэнни Тэйлор, Никита Толопило. защитники — Дмитрий Знахаренко, Кирилл Готовец, Олег Евенко, Владислав Еременко, Павел Денисов, Марк-Андре Граньяни, Роман Достанко.

— Дмитрий Знахаренко, Кирилл Готовец, Олег Евенко, Владислав Еременко, Павел Денисов, Граньяни, Роман Достанко. нападающие — Александр Павлович, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Игорь Мартынов, Александр Когалев, Шейн Принс, Артем Демков, Райан Спунер, Евгений Дадонов, Иван Дроздов, Михаил Стефанович, Артем Аносов, Андрей Павленко.

По медицинским показаниям в Минске остались Андрей Костицын, Вячеслав Грецкий, Джо Морроу, Франсис Паре.

На данный момент минское «Динамо» с 28 очками после 42 игр занимает последнее место в чемпионате КХЛ. «Северсталь» провела на одну игру больше нежели белорусская команда и имеет в своем активе 37 баллов, располагаясь на 10 строке в турнирной таблице Западной конференции.

В нынешнем сезоне эти соперники провели между собой две встречи, и оба раза победу в серии буллитов отпраздновали череповчане. Сперва «Северсталь» 26 сентября выиграла со счетом 3:2 у себя дома, а затем взяла верх 4:3 в поединке, который прошел в Минске 6 декабря.