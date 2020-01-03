«Барыс» объявил состав на первую в 2020 году выездную серию с матчем против лидера дивизиона КХЛ

В ходе турне команда Андрея Скабелки проведет три матча: в Риге, Балашихе и Нижнекамске.

На данный момент «Барыс» с 55 очками в 42 играх занимает второе место в дивизионе Чернышева, отставая на три балла от лидирующего «Авангарда». «Динамо» (29) же занимает предпоследнее место в Западной конференции, тогда как «Нефтихимик» (42) идет десятым на «Востоке».