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12:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил состав на первую в 2020 году выездную серию с матчем против лидера дивизиона КХЛ

Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправились на первую в 2020 году выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

В ходе турне команда Андрея Скабелки проведет три матча: в Риге, Балашихе и Нижнекамске.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 21, 6.01.2020, 17:00

Авангард-Барыс-

Вратари: Хенрик Карлссон, Эдди Паскуале, Сергей Кудрявцев.

Защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Атте Охтамаа, Максим Семенов, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Павел Акользин, Дастин Бойд, Линус Виделль, Кертис Волк, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Корбэн Найт, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

Расписание матчей выездной серии:

4 января, суббота, 21:00 по времени Нур-Султана. «Динамо Рига» — «Барыс».
6 января, понедельник, 20:30. «Авангард» — «Барыс».
8 января, среда, 20:00, «Нефтехимик» — «Барыс».

На данный момент «Барыс» с 55 очками в 42 играх занимает второе место в дивизионе Чернышева, отставая на три балла от лидирующего «Авангарда». «Динамо» (29) же занимает предпоследнее место в Западной конференции, тогда как «Нефтихимик» (42) идет десятым на «Востоке».

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