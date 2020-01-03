«Сибирь» уступила «Нефтехимику» в первом матче КХЛ в 2020 году

Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Вячеслава Буцаева. Это был первый матч КХЛ в 2020 году.

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Счёт в матче на старте второго периода открыл форвард гостей Мэтт Уайт. Американский нападающий отличился в меньшинстве, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера новосибирского клуба Харри Сятери. Спустя полторы минуты капитан новосибирского клуба Александр Логинов реализовал большинство и восстановил равновесие.

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