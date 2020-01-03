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17:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сибирь» уступила «Нефтехимику» в первом матче КХЛ в 2020 году

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимала «Нефтехимик».

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Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Вячеслава Буцаева. Это был первый матч КХЛ в 2020 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Счёт в матче на старте второго периода открыл форвард гостей Мэтт Уайт. Американский нападающий отличился в меньшинстве, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера новосибирского клуба Харри Сятери. Спустя полторы минуты капитан новосибирского клуба Александр Логинов реализовал большинство и восстановил равновесие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующего гола пришлось ждать почти 30 минут. В середине третьего периода Павел Падакин получил передачу от Якуба Берглунда и переиграл Сятери. Команда Николая Заварухина на этот раз отыграться не сумела.

Сибирь
1:2
0:0, 1:1, 0:1
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 203.01.2020, 13:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь", 7420 зрителей
Главные тренеры
Николай ЗаварухинВячеслав Буцаев
Вратари
Харри СятериКонстантин Барулин
1-й период
09:23Денис Казионов
13:03Егор Миловзоров
19:59Степан Захарчук
2-й период
21:43Мэтт Уайт
22:35Рафаэль Бикмуллин
23:17Александр Логинов(Микаэль Руохомаа)
3-й период
41:37Ярослав Хабаров
46:11Харри Сятери
52:15Павел Падакин(Якоб Берглунд)
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
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  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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