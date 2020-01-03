«Сибирь» уступила «Нефтехимику» в первом матче КХЛ в 2020 году
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимала «Нефтехимик».
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимала «Нефтехимик».
Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Вячеслава Буцаева. Это был первый матч КХЛ в 2020 году.
Счёт в матче на старте второго периода открыл форвард гостей Мэтт Уайт. Американский нападающий отличился в меньшинстве, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера новосибирского клуба Харри Сятери. Спустя полторы минуты капитан новосибирского клуба Александр Логинов реализовал большинство и восстановил равновесие.
Следующего гола пришлось ждать почти 30 минут. В середине третьего периода Павел Падакин получил передачу от Якуба Берглунда и переиграл Сятери. Команда Николая Заварухина на этот раз отыграться не сумела.
|Николай Заварухин
|Вячеслав Буцаев
|Харри Сятери
|Константин Барулин
|09:23
|Денис Казионов
|13:03
|Егор Миловзоров
|19:59
|Степан Захарчук
|21:43
|Мэтт Уайт
|22:35
|Рафаэль Бикмуллин
|23:17
|Александр Логинов(Микаэль Руохомаа)
|41:37
|Ярослав Хабаров
|46:11
|Харри Сятери
|52:15
|Павел Падакин(Якоб Берглунд)
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Артур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)