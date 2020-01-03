«Металлург» победил «Автомобилист» и продлил беспроигрышную серию до трёх матчей

На 4-й минуте первого периода команда из Екатеринбурга вышла вперёд, шайбу забросил Алексей Василевский. В середине первого периода «Магнитка» сравняла счёт — с передач Сергея Мозякина и Андрея Нестрашила отличился Николай Кулёмин. В начале второго периода Кулёмин оформил дубль, а на 34-й минуте Нестрашил увеличил преимущество «Металлурга» до двух шайб.