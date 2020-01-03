«Металлург» победил «Автомобилист» и продлил беспроигрышную серию до трёх матчей
Магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (3:2).
Магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (3:2).
На 4-й минуте первого периода команда из Екатеринбурга вышла вперёд, шайбу забросил Алексей Василевский. В середине первого периода «Магнитка» сравняла счёт — с передач Сергея Мозякина и Андрея Нестрашила отличился Николай Кулёмин. В начале второго периода Кулёмин оформил дубль, а на 34-й минуте Нестрашил увеличил преимущество «Металлурга» до двух шайб.
«Автомобилист» сократил отставание в счёте на 53-й минуте, шайбу забросил Анатолий Голышев.
«Металлург» одержал третью победу кряду и теперь занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 49 очков в 44 матчах. Клуб из Екатеринбурга терпит третье поражение подряд, но продолжает занимать четвёртое место на Востоке.
|Илья Воробьев
|Андрей Мартемьянов
|Василий Кошечкин
|Якуб Коварж(Леонид Фомин, Якуб Коварж)
|04:23
|Алексей Василевский(Питер Холланд)
|07:53
|Евгений Бирюков
|09:17
|Питер Холланд
|10:25
|Николай Кулемин(Сергей Мозякин, Андрей Нестрашил)
|18:01
|Николай Кулемин
|23:29
|Николай Кулемин(Андрей Локтионов)
|33:05
|Артем Гареев
|34:55
|Андрей Нестрашил(Сергей Мозякин, Никита Пивцакин)
|49:21
|Деннис Расмуссен
|49:21
|Ефим Гуркин
|50:00
|Иван Верещагин
|53:15
|Анатолий Голышев(Найджел Доус, Брукс Мэйсек)
|8
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)