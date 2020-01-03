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17:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Металлург» победил «Автомобилист» и продлил беспроигрышную серию до трёх матчей

Магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (3:2).

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Источник: РИА "Новости"

На 4-й минуте первого периода команда из Екатеринбурга вышла вперёд, шайбу забросил Алексей Василевский. В середине первого периода «Магнитка» сравняла счёт — с передач Сергея Мозякина и Андрея Нестрашила отличился Николай Кулёмин. В начале второго периода Кулёмин оформил дубль, а на 34-й минуте Нестрашил увеличил преимущество «Металлурга» до двух шайб.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Автомобилист» сократил отставание в счёте на 53-й минуте, шайбу забросил Анатолий Голышев.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Металлург» одержал третью победу кряду и теперь занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 49 очков в 44 матчах. Клуб из Екатеринбурга терпит третье поражение подряд, но продолжает занимать четвёртое место на Востоке.

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Металлург Мг
3:2
1:1, 2:0, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 203.01.2020, 14:30 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 7444 зрителя
Главные тренеры
Илья ВоробьевАндрей Мартемьянов
Вратари
Василий КошечкинЯкуб Коварж(Леонид Фомин, Якуб Коварж)
1-й период
04:23Алексей Василевский(Питер Холланд)
07:53Евгений Бирюков
09:17Питер Холланд
10:25Николай Кулемин(Сергей Мозякин, Андрей Нестрашил)
18:01Николай Кулемин
2-й период
23:29Николай Кулемин(Андрей Локтионов)
33:05Артем Гареев
34:55Андрей Нестрашил(Сергей Мозякин, Никита Пивцакин)
3-й период
49:21Деннис Расмуссен
49:21Ефим Гуркин
50:00Иван Верещагин
53:15Анатолий Голышев(Найджел Доус, Брукс Мэйсек)
Статистика
8Штрафное время6
2Игра в большинстве3
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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