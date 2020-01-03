Московское «Динамо» одержало восьмую победу подряд над «Куньлунем» в матчах КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе московской команды шайбы забросили Андрей Алексеев (10-я минута) и Тему Пулккинен (52). Вратарь динамовцев Иван Бочаров отразил 25 бросков.

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Для Пулккинена прошедшая встреча стала первой в составе москвичей после перехода из минского «Динамо».

Московский клуб продолжил победную серию в матчах против «Куньлуня».

Китайская команда ни разу не выигрывала у бело-голубых в КХЛ, это поражение стало восьмым подряд. Минувший матч стал 600-м в КХЛ для нападающего «Динамо» Игоря Полыгалова.

«Динамо» занимает третье место в Западной конференции КХЛ, набрав 58 очков после 44 игр. «Куньлунь» находится на шестой строчке в Восточной конференции, имея в активе 48 очков в 45 матчах.

В следующей игре 5 января подопечные Владимира Крикунова встретятся в гостях со столичным «Спартаком», а пекинский клуб в тот же день на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_9d343d72f3b6b64aad723b2f62e94ed9_hd/2_2891316153/0c8cfa4890c268634ac24a85b78f0cfd/4733749638?sr=45&type_id=59&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в пятницу новосибирская «Сибирь» дома уступила нижнекамскому «Нефтехимику» (1:2), а магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (3:2). Форвард «Автомобилиста» Джефф Плэтт провел 600-й матч в КХЛ (529 в регулярном чемпионате и 71 в плей-офф).