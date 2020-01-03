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21:26 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» одержало восьмую победу подряд над «Куньлунем» в матчах КХЛ

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» на домашнем льду победило пекинский «Куньлунь» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе московской команды шайбы забросили Андрей Алексеев (10-я минута) и Тему Пулккинен (52). Вратарь динамовцев Иван Бочаров отразил 25 бросков.

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Для Пулккинена прошедшая встреча стала первой в составе москвичей после перехода из минского «Динамо».

Московский клуб продолжил победную серию в матчах против «Куньлуня».

Китайская команда ни разу не выигрывала у бело-голубых в КХЛ, это поражение стало восьмым подряд. Минувший матч стал 600-м в КХЛ для нападающего «Динамо» Игоря Полыгалова.

«Динамо» занимает третье место в Западной конференции КХЛ, набрав 58 очков после 44 игр. «Куньлунь» находится на шестой строчке в Восточной конференции, имея в активе 48 очков в 45 матчах.

В следующей игре 5 января подопечные Владимира Крикунова встретятся в гостях со столичным «Спартаком», а пекинский клуб в тот же день на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».

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Ранее в пятницу новосибирская «Сибирь» дома уступила нижнекамскому «Нефтехимику» (1:2), а магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (3:2). Форвард «Автомобилиста» Джефф Плэтт провел 600-й матч в КХЛ (529 в регулярном чемпионате и 71 в плей-офф).

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Хоккей, КХЛ, Неделя 203.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 8105 зрителей
Главные тренеры
Владимир КрикуновКурт Фрэйзер
Вратари
Иван БочаровШимон Грубец
1-й период
10:19Итан Уэрек
16:02Тревор Мерфи
19:18Тревор Мерфи
2-й период
22:23Максим Афиногенов
30:19Виктор Бартли
31:08Андрей Алексеев(Иван Игумнов, Андрей Миронов)
32:35Семен Панкратов
3-й период
48:23Иван Игумнов
51:307013(Вадим Шипачев, Михал Чайковски)
Статистика
6Штрафное время8
4Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
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