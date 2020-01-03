Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Северсталью» и прервало серию из 12 поражений в чемпионате КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Северсталь — Динамо-Минск — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2).

Череповец. 3 января. Ледовый дворец, 5 583 зрителя.

«Северсталь»: Подъяпольский (Хакимов); Макеев — Хохлов, Монахов — Якимов — Трубачев (К); Хлыстов — Кулда, Вовченко — Кодола — Петунин; Сизов — Кудако, Капустин — Яковлев — Гераськин; Марковин — Алексеев — Морозов; Рогов, Грачев.

«Динамо-Минск»: Тэйлор; Знахаренко — Еременко, Павлович — Ковыршин — Стефанович; Граньяни — Денисов, Аносов — Спунер — Принс; Евенко — Готовец, Мартынов — Демков — Дроздов; Павленко — Китаров (К) — Когалев; Достанко, Дадонов.

Голы: 1:0 — 04:34 Капустин, 2:0 — 23:55 Трубачев (Сизов, Якимов), 2:1 — 24:36 Принс, 2:2 — 42:02 Стефанович (Ковыршин), 2:3 — 49:00 Граньяни (Спунер), ГБ.

Броски: 27−25.

Вбрасывания: 32−39.

Штраф: 6−8.

Счет в матче на пятой минуте открыл форвард хозяев Кирилл Капустин. Динамовцы пытались восстановить равновесие, но цифры на табло до конца первого периода так и не изменились.

Вторую двадцатиминутку игроки «Северстали» начали с прессинга голкипера минчан. На 24-й минуте игры преимущество череповецкой команды удвоил нападающий Юрий Трубачев. Впрочем, форварду «зубров» Шейну Принсу понадобилось менее минуты, чтобы отыграть одну шайбу.

В третьем периоде динамовцы заметно активизировались. На 43-й минуте Михаил Стефанович сравнял счет. А в середине двадцатиминутки Марк-Андре Граньяни реализовал большинство, и «зубры» вышли вперед. После этого минчане сохранили игру в зоне соперников, но увеличить отрыв не смогли.

Следующий матч минское «Динамо» проведет на ледовой площадке «Минск-Арены» 5 января против СКА из Санкт-Петербурга.