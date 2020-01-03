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21:02 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Северсталью» и прервало серию из 12 поражений в чемпионате КХЛ

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли череповецкую «Северсталь» в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 3:2. Таким образом, подопечные Крэйга Вудкрофта прервали антирекордную серию из 12 поражений подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Северсталь — Динамо-Минск — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2).

Череповец. 3 января. Ледовый дворец, 5 583 зрителя.

«Северсталь»: Подъяпольский (Хакимов); Макеев — Хохлов, Монахов — Якимов — Трубачев (К); Хлыстов — Кулда, Вовченко — Кодола — Петунин; Сизов — Кудако, Капустин — Яковлев — Гераськин; Марковин — Алексеев — Морозов; Рогов, Грачев.

«Динамо-Минск»: Тэйлор; Знахаренко — Еременко, Павлович — Ковыршин — Стефанович; Граньяни — Денисов, Аносов — Спунер — Принс; Евенко — Готовец, Мартынов — Демков — Дроздов; Павленко — Китаров (К) — Когалев; Достанко, Дадонов.

Голы: 1:0 — 04:34 Капустин, 2:0 — 23:55 Трубачев (Сизов, Якимов), 2:1 — 24:36 Принс, 2:2 — 42:02 Стефанович (Ковыршин), 2:3 — 49:00 Граньяни (Спунер), ГБ.

Броски: 27−25.

Вбрасывания: 32−39.

Штраф: 6−8.

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Счет в матче на пятой минуте открыл форвард хозяев Кирилл Капустин. Динамовцы пытались восстановить равновесие, но цифры на табло до конца первого периода так и не изменились.

Вторую двадцатиминутку игроки «Северстали» начали с прессинга голкипера минчан. На 24-й минуте игры преимущество череповецкой команды удвоил нападающий Юрий Трубачев. Впрочем, форварду «зубров» Шейну Принсу понадобилось менее минуты, чтобы отыграть одну шайбу.

В третьем периоде динамовцы заметно активизировались. На 43-й минуте Михаил Стефанович сравнял счет. А в середине двадцатиминутки Марк-Андре Граньяни реализовал большинство, и «зубры» вышли вперед. После этого минчане сохранили игру в зоне соперников, но увеличить отрыв не смогли.

Следующий матч минское «Динамо» проведет на ледовой площадке «Минск-Арены» 5 января против СКА из Санкт-Петербурга.

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Северсталь
2:3
1:0, 1:1, 0:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 203.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)МАУ "Ледовый дворец", 5583 зрителя
Главные тренеры
Андрей РазинКрэйг Вудкрофт
Вратари
Владислав ПодъяпольскийДэнни Тэйлор
1-й период
04:34Кирилл Капустин
11:12Дмитрий Марковин
11:12Кирилл Готовец
14:23Командный штраф
2-й период
23:55Юрий Трубачев(Антон Сизов, Богдан Якимов)
24:36Шейн Принс
29:49Павел Денисов
30:22Олег Евенко
3-й период
42:02Михаил Стефанович(Евгений Ковыршин)
42:48Евгений Ковыршин
48:40Игорь Гераськин
49:00Марк-Андре Граньяни(Райан Спунер)
Статистика
6Штрафное время8
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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