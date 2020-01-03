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22:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты СКА пропустили шесть шайб от «Йокерита» в матче КХЛ

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Финский хоккейный клуб «Йокерит» разгромил санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 6:0 (0:0, 5:0, 1:0). Шайбы забросили Брайан О’Нилл (25-я минута), Петер Регин (31 и 38), Стив Мозес (35), Микко Лехтонен (39) и Алекс Грант (56). Свои ворота в неприкосновенности второй раз в сезоне сохранил Янис Калниньш, отразивший 19 бросков.

СКА 5 января сыграет в Минске с местным «Динамо», «Йокерит» днем позже встретится на выезде с «Динамо» из Риги.

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6:0
0:0, 5:0, 1:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 203.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 11138 зрителей
Главные тренеры
Лаури МарьямякиАлексей Кудашов
Вратари
Янис КалниньшАлексей Мельничук(Магнус Хелльберг)
1-й период
02:15Алекс Грант
2-й период
24:59Брайан О`Нилл(Петер Регин, Йессе Йоэнсуу)
30:59Петер Регин(Томми Кивисте, Стив Мозес)
34:17Стив Мозес(Йон Норман)
35:03Сами Леписто
36:23Сергей Плотников
37:31Петер Регин(Брайан О`Нилл, Йессе Йоэнсуу)
38:19Командный штраф
38:50Микко II Лехтонен(Петри Контиола, Никлас Йенсен)
39:39Йоонас Кемппайнен
3-й период
51:56Илья Каблуков
55:58Алекс Грант(Йон Норман, Стив Мозес)
57:52Владимир Ткачев
Статистика
4Штрафное время10
5Игра в большинстве2
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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