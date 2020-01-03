Хоккеисты СКА пропустили шесть шайб от «Йокерита» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 6:0 (0:0, 5:0, 1:0). Шайбы забросили Брайан О’Нилл (25-я минута), Петер Регин (31 и 38), Стив Мозес (35), Микко Лехтонен (39) и Алекс Грант (56). Свои ворота в неприкосновенности второй раз в сезоне сохранил Янис Калниньш, отразивший 19 бросков.

СКА 5 января сыграет в Минске с местным «Динамо», «Йокерит» днем позже встретится на выезде с «Динамо» из Риги.