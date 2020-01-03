Хоккеисты СКА пропустили шесть шайб от «Йокерита» в матче КХЛ
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Финский хоккейный клуб «Йокерит» разгромил
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Финский хоккейный клуб «Йокерит» разгромил
Встреча, прошедшая в Хельсинки, завершилась со счетом 6:0 (0:0, 5:0, 1:0). Шайбы забросили Брайан О’Нилл (25-я минута), Петер Регин (31 и 38), Стив Мозес (35), Микко Лехтонен (39) и Алекс Грант (56). Свои ворота в неприкосновенности второй раз в сезоне сохранил Янис Калниньш, отразивший 19 бросков.
СКА 5 января сыграет в Минске с местным «Динамо», «Йокерит» днем позже встретится на выезде с «Динамо» из Риги.
|Лаури Марьямяки
|Алексей Кудашов
|Янис Калниньш
|Алексей Мельничук(Магнус Хелльберг)
|02:15
|Алекс Грант
|24:59
|Брайан О`Нилл(Петер Регин, Йессе Йоэнсуу)
|30:59
|Петер Регин(Томми Кивисте, Стив Мозес)
|34:17
|Стив Мозес(Йон Норман)
|35:03
|Сами Леписто
|36:23
|Сергей Плотников
|37:31
|Петер Регин(Брайан О`Нилл, Йессе Йоэнсуу)
|38:19
|Командный штраф
|38:50
|Микко II Лехтонен(Петри Контиола, Никлас Йенсен)
|39:39
|Йоонас Кемппайнен
|51:56
|Илья Каблуков
|55:58
|Алекс Грант(Йон Норман, Стив Мозес)
|57:52
|Владимир Ткачев
|4
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)