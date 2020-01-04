СКА получил 0:6 в Хельсинки! Это самое крупное поражение клуба в истории КХЛ
«Армейцы» пропустили пять шайб за один период. Команда Алексея Кудашова в этот вечер «всё сделала наоборот».
«Армейцы» пропустили пять шайб за один период. Команда Алексея Кудашова в этот вечер «всё сделала наоборот».
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги возобновился 3 января девятью матчами. Встреча «Йокерита» и СКА изначально вызывала повышенное внимание, ведь встречались одни из лидеров Западной конференции. СКА занимал второе место в Западной конференции, отставая от ЦСКА всего на два очка. Финский клуб располагался на четвёртом месте, при этом опережая идущее третьим московское «Динамо» по потерянным очкам.
После тяжёлого старта чемпионата тренерский штаб СКА наладил игру, и дела у «армейцев»
Стартовый период матча в Хельсинки обошёлся без заброшенных шайб. При этом команды не отсиживались в окопах. На двоих команды произвели 21 бросок в створ ворот. Финны 11 раз побеспокоили Алексея Мельничука, гости 10 раз потревожили Яниса Калниньша. Ничто не предвещало такого результата, которым впоследствии завершился матч.
Первый гол был забит на пятой минуте второго периода. Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий неудачно пошёл в обводку на входе в чужою зону и потерял шайбу. Петер Регин нашёл точной передачей Ессе Йоэнсуу, тот затащил шайбу в зону и выполнил перевод на Брайана О’Нилла, который броском в противоход застал Мельничука врасплох.
«0:1 — дело житейское», — наверняка подумали в стане «армейской» команды. Но дальше шайбы залетали только в их ворота. Спустя пять минут Регин во второй раз заставил Мельничука капитулировать. Арбитрам потребовался видеопросмотра на предмет игры высоко поднятой клюшкой. После видеоконсультации взятие ворота СКА было засчитано.
Проходит четыре минуты, и привет бывшему клубу передаёт Стив Мозес. Американец, выступавший за команду с берегов Невы с 2015 по 2017 года, в третий раз в матче отправил шайбу в ворота гостей.
Защитник «Йокерита» Сами Лепистё, казалось бы, предоставил Питеру отличный шанс вернуться в матч. Опытный защитник отправился в штрафной бокс за подножку. СКА, обладающий мощным подбором исполнителем, всегда в состоянии забросить шайбу при реализации лишнего. Но это был совсем не их вечер. Вместо гола в свою очередь удалился форвард гостей Сергей Плотников. Финский клуб предоставленным подарком воспользовался — дубль оформил Регин.
Большинство реализовал чемпион мира 2019 года Микко Лехтонен.
Тренерский штаб СКА после пятого гола произвёл замену голкипера — Мельничука сменил Магнус Хелльберг, но и ему не удалось выйти сухим из воды. В третьем периоде конец «армейскому» кошмару положил защитник Алекс Грант. 0:6 — это самое крупное поражение СКА в истории КХЛ.
После такого поражения трудно подбирать
Говорить особо не придётся, потому что счёт на табло. Он отображает нашу сегодняшнюю игру. Не было движения, соперник играл с шайбой, выиграл всю борьбу. Что мы хотели сделать — навязать борьбу, играть с шайбой — всё сделали наоборот. Поэтому такой результат.
СКА упустил шанс догнать ЦСКА в турнирной таблице. Более того, теперь «армейцы»
Сергей Емельянов
|Лаури Марьямяки
|Алексей Кудашов
|Янис Калниньш
|Алексей Мельничук(Магнус Хелльберг)
|02:15
|Алекс Грант
|24:59
|Брайан О`Нилл(Йессе Йоэнсуу, Петер Регин)
|30:59
|Петер Регин(Томми Кивисте, Стив Мозес)
|34:17
|Стив Мозес(Йон Норман)
|35:03
|Сами Леписто
|36:23
|Сергей Плотников
|37:31
|Петер Регин(Брайан О`Нилл, Йессе Йоэнсуу)
|38:19
|Командный штраф
|38:50
|Микко II Лехтонен(Петри Контиола, Никлас Йенсен)
|39:39
|Йоонас Кемппайнен
|51:56
|Илья Каблуков
|55:58
|Алекс Грант(Йон Норман, Стив Мозес)
|57:52
|Владимир Ткачев
|4
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)