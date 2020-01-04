Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
4.01
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
ОТ
32
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
4.01
Канада U20
Финляндия U20
50
Хоккей. НХЛ
4.01
Бостон Брюинз
Эдмонтон Ойлерз
14
Хоккей. НХЛ
4.01
Коламбус Блю Джэкетс
Сан-Хосе Шаркс
23
Хоккей. НХЛ
4.01
Баффало Сэйбрз
Флорида Пантерз
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. КХЛ
4.01
Динамо Р
Барыс
10
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
4.01
Швеция U20
Россия U20
ОТ
45
Хоккей. КХЛ
4.01
Сочи
ЦСКА
17
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
4.01
Казахстан U20
Германия U20
41
Все события
Фоторепортажи
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
20Лучшие спортивные фото 2019 года
4 января, источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты рижского «Динамо» обыграли «Барыс» в матче КХЛ

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Хоккеисты рижского «Динамо» нанесли поражение казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх

Встреча в Риге завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Единственную шайбу на 13-й минуте забросил Кирилл Слепец. Голкипер «Динамо» Янис Ворис провел первую игру «на ноль» в нынешнем сезоне, отразив 25 бросков.

«Динамо» в следующем матче 6 января примет финский «Йокерит», а «Барыс» в этот же день сыграет в гостях с омским «Авангардом».

Динамо Р
1:0
1:0, 0:0, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 204.01.2020, 18:00 (МСК UTC+3)"Арена Рига", 7154 зрителя
Главные тренеры
Гиртс АнкипансАндрей Скабелка
Вратари
Янис ВорисЭдвард Паскуале
1-й период
08:07Максим Семенов
10:07Максим Семенов
12:34Кирилл Слепец
13:11Командный штраф
18:22Марек Дялога
2-й период
28:31Бен Маршалл
39:45Кристапс Сотниекс
3-й период
58:02Кристапс Сотниекс
Статистика
8Штрафное время14
2Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Р
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 WADA определило размер взноса для России на 2020 год
Очей очарование: красотки года, которые скрасят ваш новогодний досуг
Мужики из сборной России наказали шведов и вышли в финал МЧМ
Устюгов и Большунов снова на подиуме. Клебо должен проиграть
Баснословный взнос: сколько Россия заплатит WADA
10 молодых талантов, которые заявят о себе в 2020 году
Устюгов: Будет такое мясо, никому этого не пожелаю
Над Загитовой пошутили в КВН. Теперь юмористам грозят судом
Ибрагимович отличился в первом товарищеском матче за «Милан»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь