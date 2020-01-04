Хоккеисты рижского «Динамо» обыграли «Барыс» в матче КХЛ
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Хоккеисты рижского «Динамо» нанесли поражение казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Хоккеисты рижского «Динамо» нанесли поражение казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Риге завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Единственную шайбу на 13-й минуте забросил Кирилл Слепец. Голкипер «Динамо» Янис Ворис провел первую игру «на ноль» в нынешнем сезоне, отразив 25 бросков.
«Динамо» в следующем матче 6 января примет финский «Йокерит», а «Барыс» в этот же день сыграет в гостях с омским «Авангардом».
|Гиртс Анкипанс
|Андрей Скабелка
|Янис Ворис
|Эдвард Паскуале
|08:07
|Максим Семенов
|10:07
|Максим Семенов
|12:34
|Кирилл Слепец
|13:11
|Командный штраф
|18:22
|Марек Дялога
|28:31
|Бен Маршалл
|39:45
|Кристапс Сотниекс
|58:02
|Кристапс Сотниекс
|8
|Штрафное время
|14
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)