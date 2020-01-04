Хоккеисты рижского «Динамо» обыграли «Барыс» в матче КХЛ

Встреча в Риге завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Единственную шайбу на 13-й минуте забросил Кирилл Слепец. Голкипер «Динамо» Янис Ворис провел первую игру «на ноль» в нынешнем сезоне, отразив 25 бросков.

«Динамо» в следующем матче 6 января примет финский «Йокерит», а «Барыс» в этот же день сыграет в гостях с омским «Авангардом».