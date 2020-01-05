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13:31 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка объяснил поражение «Барыса» от худшей команды КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо».

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Встреча состоялась в Риге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев льда.

«Долго вкатывались в матч. Первый период был полностью за “Динамо”. Хорошо, что нас Эдди оставил в игре с одним пропущенным голом. Затем со второго периода играли очень много на половине соперника, но отличная игра вратаря и самоотверженная игра всех хоккеистов “Динамо” не позволили нам забить хотя бы один гол. Когда ты не забиваешь, сложно рассчитывать на очки», — приводит слова Скабелки пресс-служба клуба.

Благодаря этой победе, ставшей второй кряду, «Динамо» набрало 31 очко и ушло с последнего места в чемпионате и Западной конференции, обойдя минское «Динамо» (30).

«Барыс» потерпел первое поражение после серии из двух побед и занимает третье место на «Востоке».

Динамо Р
1:0
1:0, 0:0, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 204.01.2020, 18:00 (МСК UTC+3)"Арена Рига", 7154 зрителя
Главные тренеры
Гиртс АнкипансАндрей Скабелка
Вратари
Янис ВорисЭдвард Паскуале
1-й период
08:07Максим Семенов
08:07Максим Семенов
12:34Кирилл Слепец
13:11Командный штраф
18:22Марек Дялога
2-й период
28:31Бен Маршалл
39:45Кристапс Сотниекс
3-й период
58:02Кристапс Сотниекс
Статистика
8Штрафное время14
2Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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