Скабелка объяснил поражение «Барыса» от худшей команды КХЛ

«Долго вкатывались в матч. Первый период был полностью за “Динамо”. Хорошо, что нас Эдди оставил в игре с одним пропущенным голом. Затем со второго периода играли очень много на половине соперника, но отличная игра вратаря и самоотверженная игра всех хоккеистов “Динамо” не позволили нам забить хотя бы один гол. Когда ты не забиваешь, сложно рассчитывать на очки», — приводит слова Скабелки пресс-служба клуба.