Скабелка объяснил поражение «Барыса» от худшей команды КХЛ
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо».
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо».
Встреча состоялась в Риге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев льда.
«Долго вкатывались в матч. Первый период был полностью за “Динамо”. Хорошо, что нас Эдди оставил в игре с одним пропущенным голом. Затем со второго периода играли очень много на половине соперника, но отличная игра вратаря и самоотверженная игра всех хоккеистов “Динамо” не позволили нам забить хотя бы один гол. Когда ты не забиваешь, сложно рассчитывать на очки», — приводит слова Скабелки
Благодаря этой победе, ставшей второй кряду, «Динамо» набрало 31 очко и ушло с последнего места в чемпионате и Западной конференции, обойдя минское «Динамо» (30).
«Барыс» потерпел первое поражение после серии из двух побед и занимает третье место на «Востоке».
|Гиртс Анкипанс
|Андрей Скабелка
|Янис Ворис
|Эдвард Паскуале
|08:07
|Максим Семенов
|08:07
|Максим Семенов
|12:34
|Кирилл Слепец
|13:11
|Командный штраф
|18:22
|Марек Дялога
|28:31
|Бен Маршалл
|39:45
|Кристапс Сотниекс
|58:02
|Кристапс Сотниекс
|8
|Штрафное время
|14
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)